Медики рассказали, почему некоторые женщины имеют высокий риск развития хламидиоза

Более высокие уровни определенных бактерий в здоровом влагалище женщины могут увеличить риск заражения хламидиозом, сообщают ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах.В ходе испытаний специалисты изучили вагинальную микрофлору 122 здоровых женщин, составив бактериальные профили, описывающие количество бактерий каждого вида во влагалище женщины. У 61 женщины через год был диагностирован хламидиоз. Эксперты установили, что женщины, у которых наблюдались более высокие уровни бактерий Lactobacillus, были в большей степени подвержены заражению. Лактобактерии являются наиболее распространенным типом бактерий в женском влагалище, а lactobacillus iners являются одним из наиболее распространенных вариантов бактерий. Лактобактерии помогают поддерживать рН влагалища, производя молочную кислоту, но любой дисбаланс может сделать влагалище более уязвимым к развитию инфекции.Ученые давно знают, что подержание относительно стабильного баланса бактерий во влагалище важно для профилактики инфекций, таких как бактериальный вагиноз. Предыдущие исследования также показали, что женщины, которые подвержены развитию бактериального вагиноза, вызванного бактериальным дисбалансом, также чаще заражаются ВИЧ.