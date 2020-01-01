Новые таблетки помогут снизить употребление алкоголя

Специалисты из компании Indivior разработали препарат под названием Arbaclofen, который может уменьшить тягу к алкоголю, снизив употребление спиртного. Ожидается, что препарат выйдет на рынок к 2020 году. Производители полагают, что лекарственное средство может оказаться полезным для людей, которые регулярно превышают рекомендуемые пределы потребления спиртного, но не признают видимой проблемы.Новые таблетки работают, воздействуя на область мозга, ответственную за появление удовольствия после употребления алкоголя. Существующие лекарства достигают этого, блокируя влияние алкоголя на опиодные рецепторы мозга. Действие препарата Arbaclofen схоже с действием лекарства Baclofen, которое уже используется во Франции в качестве миорелаксанта и мягкого седативного средства, будучи нацеленным на рецепторы ГАМК.Клинические испытания препарата уже продемонстрировали положительные результаты для многих участников исследования. Было установлено, что доза 240 мг была безопасной для людей, но наблюдались значительные изменения в реакции организма, как только эта доза была увеличена. В настоящее время нет подробной информации о том, как быстро таблетки будут работать, а также будет ли принимаемая доза однократной, или людям придется следовать конкретному режиму дозирования.