Аюрведа и спорт

Являясь прежде всего наукой, Аюрведа, неся свои знания более 6 тысячелетий, привлекает внимание специалистов во всех областях жизни. Обращение к Аюрведе спортивной медицины, в поисках все более эффективных программ подготовки спортсменов, тем более объяснимо.Аюрведа – это древняя система поддержания здоровья, зародившаяся приблизительно 25 тысяч лет до н.э. Основателем и систематизатором Аюрведы считается легендарный целитель Дханвантари. Он выделил восемь основных медицинских направлений: педиатрию, хирургию, отоларингологию, офтальмологию, психиатрию и психотерапию, гинекологию и геронтологию. Кроме того, неотъемлемой частью Аюрведы были астрология, биокосморитмология и философия Санкхья. Это целостная, холистическая система, которая учитывает тип конституции любого человека вне зависимости от профессиональной принадлежности, его психологические особенности, возраст, пол и т.д.В древности спорт как профессия не существовал. Многочисленные спортивные состязания рассматривались как разновидность искусства. По аюрведической системе можно определить и диагностировать наклонности в характере и деятельности любого человека. В частности, к спорту обычно тяготеют люди, у которых доминирует питта-доша, то есть те, в организме которых изначально высокий уровень тестостерона и адреналина. Такие люди благодаря мощному выбросу адреналина способны очень быстро мобилизовать все свои энергетические резервы. Тестостерон обеспечивает им атлетический тип телосложения и большую физическую выносливость. Как правило, такой человек становится воином, защитником отечества. Для самосовершенствования воины должны были постоянно тренироваться…Современная спортивная Аюрведа формировалась с древних времен как часть боевых искусств Индии, поэтому ее арсенал способов лечения травм, получаемых при тренировке или в бою, чрезвычайно широк и хорошо проверен временем. Аюрведа помогает быстро справляться с растяжениями, вывихами и другими спортивными травмами.Чтобы уменьшить отрицательные воздействия сверх нагрузок на воинов, тысячелетия тому назад были разработаны фитопрепараты, которые позволяли быстро восстанавливать энергетический потенциал человека и защищать его организм от последствий чрезмерных тренировок. Аюрведические процедуры и методики, воздействуя на регуляторные процессы организма, держат в оптимальном равновесии физические и психические силы спортсмена, как в период подготовки к соревнованиям, в процессе их проведения, так и в период реабилитации после перенесенных физических нагрузок и стресса.Общеизвестно, какие физические и психологические перегрузки приходится выносить спортсмену. Не секрет и горькая расплата за спортивные достижения, когда подчас кумир стадионов живет в окружении золотых медалей, золотых воспоминаний и неотвязных болезней.Своевременное использование аюрведических методик в период активной спортивной жизни даст спортсмену возможность на долгие годы сохранить отличное здоровье.Аюрведа делает упор на поддержание хорошего здоровья и профилактику болезней, и это является её основной, первичной целью. Лечение уже возникших заболеваний – это дополнительная, вторичная цель.Исходя из этого учения в «Буймеровка Сосновый & SPA-курорт 1936» были разработаны, адаптированы и применены настоящими профессионалами Аюрведы из Индии из известной восточной школы Керала, аюрведические программы, ориентированные на исцеление, оздоровление, омоложение и похудение.Для большинства из нас красота не подарок, а выбор. Каждая женщина может быть ослепительно красивой, просто начиная вести более здоровый образ жизни.