Диабет: сладкие и горькие истины

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Сахарный диабет занимает третье место в мире по распространенности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Еще в I веке нашей эры римские врачи описали классические симптомы сахарного диабета: сильную жажду, обильное мочеотделение, потерю веса порой при постоянном чувстве голода.В XVII веке доктора заметили, что у пациентов с такими симптомами моча имеет сладковатый вкус. Организм при этом заболевании терял способность усваивать глюкозу, и она, достигнув порогового уровня в крови, выделялась с мочой. Само слово диабет означает «проходить через», т.е. через почечный барьер.На сегодняшний день, по данным различных источников, в мире насчитывается от 130 до 180 млн больных сахарным диабетом, что составляет 2–3% всего населения планеты.Сахарный диабет характеризуется повышенным содержанием уровня сахара в крови, появлением сахара в моче, нарушением всех видов обмена веществ в результате недостатка в организме важного гормона поджелудочной железы – инсулина.Различают два типа заболевания. Диабет 1-го типа, инсулинозависимый, характеризуется выраженным дефицитом выработки клетками поджелудочной железы гормона инсулина, необходимого для усвоения глюкозы. При диабете 2-го типа, инсулинонезависимом, выработка инсулина может быть достаточной, но глюкоза не способна проникать в клетки организма, потому что ткани нечувствительны к этому гормону.Диабет 2-го типа поддается успешной профилактике, которая заключается в нормализации массы тела, повышении физической активности, оптимизации рациона питания. С профилактикой диабета 1-го типа дело обстоит сложнее, поскольку не до конца изучены пусковые факторы заболевания.Сахарный диабет предполагает комплексное и длительное лечение, при этом учитываются особенности течения заболевания и его тяжесть, образ жизни и характер питания больного. Главная задача лечения – поддерживать нормальный уровень глюкозы и липидов в крови.Пациентам с сахарным диабетом 1-го типа необходимо исключить из своего меню шоколад, конфеты, сахар, кондитерские изделия, а пациентам с сахарным диабетом 2-го типа придется забыть о жирах, легкоусвояемых углеводах, максимально ограничить употребление хлебобулочных изделий, каш, избегать рафинированного сахара, мучных изделий, консервантов, всевозможных химических добавок. При сахарном диабете категорически противопоказано переедание и злоупотребление алкоголем.Физическая активность занимает особое место в жизни больных сахарным диабетом. Так, занятия аэробикой помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и одновременно являются составной частью программы контроля массы тела. Больным сахарным диабетом полезно плавать, кататься на велосипеде, необходимо только правильно подобрать нагрузку.