Признаки инфаркта, при которых необходима срочная медицинская помощь

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От инфаркта миокарда часто умирают, а необратимые изменения в сердце появляются уже через 20 минут после приступа. Поэтому действовать нужно очень быстро.Инфаркт миокарда — это некроз (омертвение) тканей сердца. Он появляется, когда мышце не хватает кислорода из-за сужения питающих её артерий.Чтобы ишемическая болезнь трансформировалась в инфаркт, иногда не нужно никаких провоцирующих факторов: достаточно проснуться и встать с кровати. При стрессе или непривычной физической нагрузке риск возрастает.Как понять, что это инфарктОсновной симптом — сильная боль за грудиной, которая иногда распространяется в левую руку, под левую лопатку. Боль бывает разной: за грудиной давит, жжёт, распирает. Вместе с болью приходит страх, человек беспокоится, хватается за сердце.Есть и другие симптомы, которые отличаются в зависимости от вида инфаркта:Человеку не хватает воздуха, как при приступе астмы, но от препаратов, облегчающих дыхание, лучше не становится.Человек слабый, бледный, с холодными руками и ногами.Развивается аритмия.Болит живот, начинается рвота.Человек теряет равновесие, слабеет, появляются признаки инсульта.Точно определить, случился инфаркт или нет, должны медики при помощи ЭКГ.Что делать, если это инфарктЕсли рядом с вами человеку стало плохо и вы подозреваете инфаркт:Уложите больного. Положение должно быть полусидячим.Вызовите скорую. Нужно как можно быстрее довезти человека до больницы.Расстегните неудобную одежду.Откройте форточку или другим способом обеспечьте приток свежего воздуха.Измерьте давление. Если оно повышено, положите таблетку нитроглицерина под язык.Если легче не стало, можете дать вторую таблетку через 5 минут. Больше трёх раз нитроглицерин давать нельзя.Дайте разжевать таблетку аспирина.Если систолическое (верхнее) давление ниже 110 мм рт. ст., не давайте ничего.Постарайтесь успокоить больного.Расскажите приехавшим врачам, когда начался приступ, на что жаловался человек, давали ли вы таблетки, какие и сколько.Как защититься от инфарктаИнфаркт чаще поражает людей после 50 лет. В группе риска также более молодые мужчины и те, у кого в семье уже были случаи инфаркта.А ещё до серьёзных проблем с сердцем доводит курение, любовь к алкоголю, повышенное артериальное давление, лишний вес, неправильное питание и сидячий образ жизни: если мало двигаться, то любая физическая нагрузка станет чрезмерной.С генетикой, возрастом и полом не поспоришь, а образ жизни мы выбираем сами. Это очень скучный рецепт профилактики, но другие не работают.Кроме того, поддержать здоровье сердца помогут рецепты народной медицины.Рецепт 1Лимон вместе с кожурой пропустить через мясорубку, добавить по 30 г измельченного чернослива и измельченной мякоти персика, тщательно перемешать.Рекомендуется принимать по 50 г каждое утро в течение 3 недель.Рецепт 25 г ягод калины обыкновенной залить 200 мл кипятка, настаивать в течение 30–40 минут, добавить сок половины лимона и 50 г меда, тщательно перемешать.Рекомендуется принимать настой по 100 мл 3 раза в день за 25–30 минут до еды в течение 25–30 дней.После 2 месяцев перерыва курс лечения повторить 3–4 раза.Рецепт 3Натереть свежий хрен (1 чайную ложку) и добавить мед, чтобы все количество хрена и меда не превышало 1 столовой ложки. Съесть эту смесь натощак за 1 час до завтрака, курс лечения — не более 30 дней.При неприятных ощущениях дозу хрена снижают, затем постепенно снова доводят до 1 чайной ложки.