Причина хронического кашля может находиться в желудочно-кишечном тракте

Хронический кашель, чувство чужеродного тела в горле, першение и сухость во рту могут быть следствиями эктопии слизистой оболочки желудка в пищеводе. Ученые из Медицинского университета Вены и Центрального клинического госпиталя Вены совершили прорыв в лечении этой патологии, успешно применив метод радиочастотной абляции.Примерно у 10-15% пациентов, проходящих гастроскопию, обнаруживают фрагменты неправильно расположенной слизистой оболочки желудка в пищеводе. Поскольку эта слизистая выделяет желудочную кислоту и слизь, это приводит к хроническому повреждению тканей гортани. До сих пор не было эффективного и надежного метода терапии в таких случаях.Австрийские ученые сообщают, что впервые примененный для лечения эктопии слизистой желудка метод радиочастотной абляции позволил значительно улучшить состояние пациентов. Ранее он применялся в частности, для ликвидации предраковых стадий рака пищевода. В настоящее время университетская больница Вены предлагает такую манипуляцию в амбулаторном режиме.