Причина хронического кашля может находиться в желудочно-кишечном тракте
Примерно у 10-15% пациентов, проходящих гастроскопию, обнаруживают фрагменты неправильно расположенной слизистой оболочки желудка в пищеводе. Поскольку эта слизистая выделяет желудочную кислоту и слизь, это приводит к хроническому повреждению тканей гортани. До сих пор не было эффективного и надежного метода терапии в таких случаях.
Австрийские ученые сообщают, что впервые примененный для лечения эктопии слизистой желудка метод радиочастотной абляции позволил значительно улучшить состояние пациентов. Ранее он применялся в частности, для ликвидации предраковых стадий рака пищевода. В настоящее время университетская больница Вены предлагает такую манипуляцию в амбулаторном режиме.
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