Бытовые хлопоты уберегут от инвалидности
Об этом свидетельствуют результаты проведенных учеными исследований, сообщает портал «Здоровье-инфо».
В исследовании были задействованы 1 700 человек в возрасте от 45 до 79 лет из группы повышенного риска развития инвалидности из-за артрита коленного сустава.
В результате двух лет изучения пациентов ученые выяснили, что люди, ежедневно проводившие время за легкими физическими нагрузками, имели на 30-50% меньший риск развития инвалидности.
«Главное оставаться настолько физически активным, насколько это возможно. Небольшие нагрузки будут очень эффективны для поддержания здоровья», – сообщил ведущий автор исследования профессор медицинской школы Университета Чикаго Дороти Данлоп.
Врачи, проводившие исследования, отметили, что для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата взрослым людям следует проводить за умеренными физическими нагрузками минимум 2,5 часа в неделю.
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