Бытовые хлопоты уберегут от инвалидности

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Люди, проводящие за легкими физическими нагрузками более четырех часов в день, на 30% меньше подвержены риску развития инвалидности.Об этом свидетельствуют результаты проведенных учеными исследований, сообщает портал «Здоровье-инфо».В исследовании были задействованы 1 700 человек в возрасте от 45 до 79 лет из группы повышенного риска развития инвалидности из-за артрита коленного сустава.В результате двух лет изучения пациентов ученые выяснили, что люди, ежедневно проводившие время за легкими физическими нагрузками, имели на 30-50% меньший риск развития инвалидности.«Главное оставаться настолько физически активным, насколько это возможно. Небольшие нагрузки будут очень эффективны для поддержания здоровья», – сообщил ведущий автор исследования профессор медицинской школы Университета Чикаго Дороти Данлоп.Врачи, проводившие исследования, отметили, что для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата взрослым людям следует проводить за умеренными физическими нагрузками минимум 2,5 часа в неделю.