Какие витамины опасны для здоровья

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Фармакология сегодня превратилась в самый настоящий бизнес. Врачам не так уж и выгодно лечить людей полностью, ведь здоровый пациент в лекарствах не нуждается.Зато к реальным болезням добавляются еще и так называемые «сезонные авитаминозы» — мол, в это время нужно обязательно поддерживать организм дополнительными порциями витаминов. Все это глупости, опасные не только для вашего кошелька, но и здоровья. Прекратите пить вот эти витамины и переходите на нормальную пищу — там содержатся абсолютно все нужные вам вещества.Фолиевая кислотаЕжедневно человеку требуется всего 400 мкг фолиевой кислоты. Бобовые, спаржа, даже сухие завтраки с легкостью покрывают эту норму. Вообще-то, фолиевая кислота понижает риск развития дефектов нервной системы у новорожденных и потому беременным ее иногда прописывает врач. Вы беременны? Нет? Ну так и не надо ее принимать.СеленКакое-то время тому назад препараты селена активно рекламировались в качестве средства профилактики от рака простаты. Однако, последние исследования показали, что прием дополнительных доз этих витаминов повышает риск развития рака. Кроме того, всего 200 мкг селена в день еще и провоцирует развитие диабета.Витамин B6Нет ни одного доказанного врачами полезного свойства витаминов В6. Вернее, витамин-то конечно полезен, но его ежедневную норму мы и так получаем из пиши. Вводить в рацион дополнительные дозы совершенно незачем.Витамин B12Вегетарианцам и в самом деле не помешает принимать витамин В12 дополнительно. Однако, его вполне достаточно содержится в рыбе, говядине, моллюсках и сухих завтраках. Вегетарианская же диета не рекомендована вообще никому — человек для нее не создан.Витамин CКлинические исследования не показали никакого влияния витамина С на простудные заболевания. Так что, не нужно поддаваться рекламным уловкам: взрослому мужчине в день достаточно получать всего 90 мг этого витамина.Витамин ЕРастительное масло, орехи, зеленые овощи — вот и все, что вам требуется. Ни одного исследования о пользе дополнительных приемов витамина Е на организм проведено не было.ЦинкПроизводители витаминов уверяют, что цинк очень действенное вспомогательное средство при простуде. Ничего подобного. Излишек цинка отрицательно влияет на работу щитовидной железы, поэтому принимать его не стоит.Бета-каротинЕще одно чудо-средство, которое в аптеках продается под видом профилактического препарата против развития раковых образований. Есть ли этому медицинские доказательства? Ни одного.