Какие витамины опасны для здоровья
Зато к реальным болезням добавляются еще и так называемые «сезонные авитаминозы» — мол, в это время нужно обязательно поддерживать организм дополнительными порциями витаминов. Все это глупости, опасные не только для вашего кошелька, но и здоровья. Прекратите пить вот эти витамины и переходите на нормальную пищу — там содержатся абсолютно все нужные вам вещества.
Фолиевая кислота
Ежедневно человеку требуется всего 400 мкг фолиевой кислоты. Бобовые, спаржа, даже сухие завтраки с легкостью покрывают эту норму. Вообще-то, фолиевая кислота понижает риск развития дефектов нервной системы у новорожденных и потому беременным ее иногда прописывает врач. Вы беременны? Нет? Ну так и не надо ее принимать.
Селен
Какое-то время тому назад препараты селена активно рекламировались в качестве средства профилактики от рака простаты. Однако, последние исследования показали, что прием дополнительных доз этих витаминов повышает риск развития рака. Кроме того, всего 200 мкг селена в день еще и провоцирует развитие диабета.
Витамин B6
Нет ни одного доказанного врачами полезного свойства витаминов В6. Вернее, витамин-то конечно полезен, но его ежедневную норму мы и так получаем из пиши. Вводить в рацион дополнительные дозы совершенно незачем.
Витамин B12
Вегетарианцам и в самом деле не помешает принимать витамин В12 дополнительно. Однако, его вполне достаточно содержится в рыбе, говядине, моллюсках и сухих завтраках. Вегетарианская же диета не рекомендована вообще никому — человек для нее не создан.
Витамин C
Клинические исследования не показали никакого влияния витамина С на простудные заболевания. Так что, не нужно поддаваться рекламным уловкам: взрослому мужчине в день достаточно получать всего 90 мг этого витамина.
Витамин Е
Растительное масло, орехи, зеленые овощи — вот и все, что вам требуется. Ни одного исследования о пользе дополнительных приемов витамина Е на организм проведено не было.
Цинк
Производители витаминов уверяют, что цинк очень действенное вспомогательное средство при простуде. Ничего подобного. Излишек цинка отрицательно влияет на работу щитовидной железы, поэтому принимать его не стоит.
Бета-каротин
Еще одно чудо-средство, которое в аптеках продается под видом профилактического препарата против развития раковых образований. Есть ли этому медицинские доказательства? Ни одного.
Подписывайтесь на наш Twitter, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил GooDZonE в категорию Фармакология
Добавить комментарий