Грипп: самые простые эффективные средства для профилактики

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Грипп – инфекционная болезнь, характеризующаяся кратковременной, но выраженной лихорадочной реакцией, интоксикацией, поражением слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Сам по себе грипп не страшен, однако, недолеченный грипп способен дать осложнение на сердце и даже головной мозг.Для лечения и профилактики этого заболевания воспользуйтесь лимонными рецептами, проверенными многими поколениями.Один лимон опустите на минуту в кипяток, затем пропустите вместе с цедрой через мясорубку, добавьте 100 г сливочного масла и 2 ст. л. меда. Ешьте по 6–8 раз в день, намазывая на кусочек черного хлеба.Половину лимона с цедрой мелко нарежьте на блюдце (чтобы сохранить сок), затем накрошите 6–7 долек чеснока средней величины. Все это переложите в пол-литровую стеклянную банку и залейте холодной кипяченой водой. Настаивайте в темном месте 4 дня, храните в холодильнике. Принимать средство следует утром минут за 20 до еды по 1 ст. л. (детям – по 1 ч. л.).