Врачи назвали убийственные для сердца продукты

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Кардиологи из Мюнхена сообщили о продуктах, употребление которых способно сильно навредить состоянию сердечнососудистой системы. Практически весь представленный ими список состоит из готовых и переработанных продуктов питания, содержащих много искусственных жиров и вкусовых добавок.О выводах специалистов, представляющих кафедру кардиологии Мюнхенского университета. Их исследование показало, что здоровью миокарда вредят абсолютно все продукты, в которых присутствуют маргарин и модифицированные жиры. Сами ученые выделили торты с кремом, сдобное печенье – от их употребления нужно отказываться как можно чаще.Кроме того, к опасным для сердца продуктам они причислили сырокопченую и копченую колбасу, шипучие вина и шампанское, пиво, а также черную и красную икру. В отношении пива кардиологи уточнили: если мужчины дорожат состоянием сердца, им не нужно выпивать больше 0,5 литра в день, для женщин этот порог еще ниже - 0,33 литра.Исследователи отметили, что у современных людей стиль питания по степени угрозы здоровью сердца не уступает стрессам. Напомним, ранее ученые выступили с мнением о том, что наилучшей для поддержания иммунитета является насыщенная клетчаткой еда.