Эти симптомы пневмонии ни в коем случае нельзя игнорировать

Медики озвучили перечень характерных для пневмонии симптомов.Так как воспаление легких чаще всего возникает на фоне простудных заболеваний или в качестве осложнения после перенесенной сезонной инфекции, осень является временем, когда стоит познакомиться заочно с первыми симптомами пневмонии.Пневмония - это воспалительный процесс в легких, обусловленный попаданием в организм вирусов и вредоносных бактерий. Когда-то люди пытались самостоятельно лечить пневмонию, но их попытки завершались неутешительной статистикой смертности среди больных. Так продолжалось до тех пор, пока не появились антибиотики, способные вылечить пневмонию и поднять человека на ноги после болезни. Поэтому на сегодняшний день у людей нет необходимости лечиться дома и экспериментировать на себе, если поставлен диагноз "пневмония" нужно бесспорно выполнять рекомендации лечащего терапевта.По этим признакам вы можете сами понять, имеет ли место быть воспаление легких:1. Высокая температура тела.2. Повышенная утомляемость и ломота в костях, мышцах, теле в целом.3. Боли в области грудной клетки спереди и сзади.4. Отсутствие аппетита.5. Дыхательная недостаточность, которая проявляется в виде одышки. При воспалении легких больной может ощущать нехватку воздуха даже в спокойном состоянии.6. Синюшность слизистых оболочек губ и кожи лица, а также "синяки" под глазами, но этот симптом больше относится к больным до 1 года жизни, хотя, могут проявиться и в другом возрасте.7. Повышенное потоотделение.8. Сильный кашель с отхождением мокроты зеленого и "ржавого" оттенков.9. Головная боль.В некоторых случаях воспаление легких протекает бессимптомно или же признаки заболевания не характерны для него. Если у вас есть какие-то сомнения относительно собственного самочувствия, то вы всегда можете поинтересоваться у терапевта, не беспочвенны ли ваши догадки.Воспаление в легких, как мы уже выяснили, развивается из-за попадания в органы дыхания какого вируса и симптомы могут быть аналогичными с основным заболеванием. Например, вы заболели ОРВИ и пневмонией, а определить у вас второй недуг крайне сложно, потому что симптоматика "стертая". По крайней мере, если это и под силу кому-либо, то вероятнее всего - это терапевт или пульмонолог.Откладывать визит к врачу крайне небезопасно, так как пневмония поражает ткани легких, а самолечение может быть напрасным или же если вы обратитесь за медицинской помощью слишком поздно.При появлении первых признаков пневмонии не поленитесь пройти обследование легких и бронхов на предмет воспаления, если все хорошо, то можете спать спокойно, а вот при подтверждении диагноза - смело ложитесь на стационарное лечение.