Врачи рассказали, как превратить поздний ужин в полезный

Главные правила употребления пищи в позднее время суток.Слова о том, что нельзя кушать перед сном, мы давно уже воспринимаем как аксиому. Но так ли это? Действительно ли вреден поздний ужин и в чем заключается его негативное воздействие на наше здоровье?Правила – не есть после шести — мы стараемся придерживаться неукоснительно, забывая о том вреде, который нам может нанести подобное ограничение, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.Правила безопасного ужинаНа самом деле, как выяснили ученые в результате 10-летних опытов, поздний ужин вовсе не так опасен для нашего здоровья и красоты, как принято думать. Начнем с того, что он попросту необходим, особенно для тех, кто весь день перебивался перекусами на ходу и только вечером имеет возможность поесть спокойно. А чтобы лишние килограммы и сантиметры не «прилипли» к вашей прекрасной фигуре, постарайся соблюдать 6 правил.Правило первое: правильно выбираем продуктыОчень многие искренне убеждены, что, если уж ужинать после 6 часов, то это не должно быть горячее блюдо, а только холодное. В действительности температура ужина не играет решающей роли. Гораздо важнее тот набор продуктов, который входит в ваш поздний ужин.Ты можешь спокойно съесть отварную или приготовленную на пару куриную грудку или другое нежирное мясо, любые тушеные овощи типа рагу, отварную рыбу или тарелку легкого супа с кусочком черного хлеба. Желудок будет в восторге, организм успокоится (голод не угрожает, все в порядке!), пища переварится как положено. Такая еда гораздо полезнее, чем, например, холодный бутерброд с маслом и ветчиной.Многие из нас стараются приберечь к ужину что-нибудь особенно вкусное и любимое, рассчитывая получить «награду» за длинный рабочий день. Нередко этим вкусным оказываются чипсы с пивом, мороженое, тортик или пирожные. Понятно, что такой калорийный ужин мгновенно трансформируется в лишний вес! Оставь пиво и мороженое на выходные, а вечером сдержи свои вкусы.Правило второе: не злоупотребляем фруктамиПринято считать, что уж фруктов-то можно есть на ночь сколько угодно: от них, мол, не поправляются. Еще как поправляются! В большинстве фруктов содержится большое количество фруктозы, которая по своему воздействию на организм очень похожа на сахар. Лучше ешь фрукты в течение дня – утром, днем и после обеда.Самые опасные для фигуры фрукты, которые не следует есть вечером, — это бананы, манго, виноград, некоторые яблоки.Не забудь и о том действии, которое производят съеденные фрукты на кишечник – он вздувается, его переполняют газы, перистальтика нарушена. Все это не даст вам спокойно спать.Правило третье: готовим макароныНе надо падать в обморок от возмущения: макароны, вопреки распространенному мнению, не нанесут никакого вреда вашей талии, если выбрать изготовленные из твердых сортов пшеницы. Второй секрет «правильных» макарон – подходящий соус. Конечно, залитые майонезом, сметаной или сливочным соусом, спагетти станут очень калорийными. А вот безобидный томатный соус можно лить на них в любом количестве.Правило четвертое: держим себя в руках в течение дняЕсли ты планируешь как следует поесть вечером, постарайся не налегать на еду за завтраком и обедом. Да и привычных перекусов лучше избегать, оставляя «место» для ужина. Постарайся не переступать границу позволенных калорий, – их общее суточное количество не должно «зашкаливать». На ужин собираешься съесть половину суточной нормы? Пожалуйста, только уж тогда позаботься о том, чтобы на долю завтрака и обеда пришлось не больше второй половины. Если не забывать об этом правиле, — вполне можно устроить основной прием пищи не днем, а вечером.Правило пятое: ужинаем не позднее, чем за 3 часа до снаЕсли ты ложишься спать в 11-12 часов вечера, то понятно, что твой ужин будет не в шесть, а гораздо позже. Но и в 10 часов его устраивать не следует. Если ты поешь за три часа до сна, все лишние калории успеют израсходоваться, и твой сон будет спокойным и здоровым, его не нарушит ни бурчание в животе, ни вздутие или другие неприятные ощущения.Правило шестое: не все салаты годятся для ужина!Принято считать, что от салата не может быть никаких прибавок в весе. Это не совсем правильно: салаты бывают разные! Если твой салатик заправлен майонезом или сметаной, а в тарелке у тебя собраны такие «радости», как колбаса, зеленый горошек, мясо и прочее, то готовься к покупке одежды больших размеров. Если же ты ограничишься на ужин легким салатом, в котором присутствуют сыр, помидоры и другие свежие овощи, яйцо и зелень, а заправишь его растительным маслом и лимонным соком, — опасаться совершенно нечего.