Этот продукт не допустит появления рака кишечника

Медики рассказали о чудодейственном продукте с необычными свойствами.Употребление чернослива крайне благоприятно сказывается на бактериальном здоровье кишечника, снижая тем самыми вероятность появления одного из самых распространенных и смертоносных видов рака - прямой и толстой кишки. В этом смогли убедиться авторы исследования из США.Сотрудники двух университетов, Техаса и Северной Каролины, сделали заключение о том, что регулярное употребление в пищу чернослива улучшает состояние кишечного микробиома, все чаще называемого в последнее время учеными отдельным органом человека. Микробиом кишечника – это разнообразное сообщество населяющих его в определенном соотношении. Нарушения в нем имеют далеко идущие последствия не только для пищеварения, но и всего тела, а также мозга.Исследователи заявили, что нарушения в бактериальном балансе становятся толчком к развитию воспалений в целом ряде отделов кишечника. «Чернослив содержат фенольные соединения, которые выступают в роли антиоксидантов, уменьшающих проявление воспаления и помогающих сохранить здоровое соотношение видов кишечных бактерий», - рассказали ученые о том, как сушеные сливы могут защищать от колоректального рака.Действие компонентов чернослива на микробиоту кишечника специалисты наблюдали во время опытов с крысами.Напомним, что колоректальный рак занимает второе место в статистике смертности от онкологических заболеваний.