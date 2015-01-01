Курение менее опасно, чем ожирение

Малоподвижный, сидячий образ жизни и связанное с ним ожирение является «новым курением» утверждает исследователь Марк Бенден из Техасской школы общественного здравоохранения A & M.По его мнению, на сегодняшний день ожирение более опасно для здоровья нации, чем курение. Конечно, ожирение не вызывает прямой смертности, подобно тому, как и курение прямо не убивает. Вместо этого канцерогены и другие части табака вызывают рак легкого, тогда как ожирение приводит к сердечным заболеваниям, инсульту, диабету типа 2 и определенным типам рака.Разница в том, что количество курильщиков снижается и сейчас составляет около 15% взрослого населения, в то время как более трети американцев страдают ожирением. Одним из главных факторов, приводящих к сидячему образу жизни, исследователи называют технологический прогресс: у людей все меньше стимулов перемещать свое тело в пространстве. Следствием этого стал взрывной рост числа неинфекционных заболеваний.Например, в 1958 году только 0,93% американцев были диагностированы с диабетом, а в 2015 году это число составило 7,40%. Организация экономического сотрудничества и развития составила рейтинг стран исходя из количества людей, страдающих избыточным весом. На первом месте – США, где проблемы с весом имеют 38,2% населения старше 15 лет, а к 2030 году, по прогнозам специалистов, эта цифра может достигнуть 45%. На втором месте Мексика с 32,4%. Замыкает тройку «лидеров» Новая Зеландия, где ожирение есть у 30,7% жителей страны.