Назначение стволовых клеток можно изменить

Стволовые клетки могут стать клетками любой ткани тела. Каким образом это происходит? Можно ли на это повлиять? Что будет, если изменить объем клетки? Этими вопросами задались ученые из США: Университета штата Нью-Йорк в Буффало (University at Buffalo), Гарвардского университета (Harvard University) и Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology). Они планировали исследовать влияние объема клетки на ее характеристики и функции, но продвинулись дальше, чем ожидали.

Объем клетки – изменчивая характеристика. Когда клетка растет, он увеличивается, когда делится – уменьшается. Это зависит от количества белков, ДНК и других материалов, однако и от объема жидкости тоже – если клетка впитывает или, наоборот, высвобождает воду, она может резко расшириться или сжаться, изменившись в размере всего за 20 минут. Оказалось, что вмешательство в эту механику может повлиять на то, чем станет клетка в будущем. Изменение объема воздействует на внешнюю матрицу клетки, делая ее более или менее жесткой. Удаление воды из стволовой клетки делает ее жестче, и она становится предкостной клеткой, а добавление воды – наоборот, эластичнее, и тогда в будущем из такой клетки вырастет жировая. Всего 20-процентное изменение объема меняло не только жесткость, но и экспрессию генов внутри клетки.

Чтобы проверить свою гипотезу, научная группа поместила некоторое количество стволовых клеток в плотный гидрогель, чтобы повысить их жесткость. Спустя неделю большинство клеток изменилось и стало предкостными клетками. В менее плотном гидрогеле таких клеток образовалось меньше, однако когда исследователи удалили воду из стволовых клеток, предкостных снова стало больше. Еще одну порцию стволовых клеток распределили по стеклу, где у них не было ограничителей в виде плотного субстрата со всех сторон. Эти клетки стали преджировыми.
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