В чем преимущество от трехразового питания?

Подписывайтесь на наш Twitter , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Чем чаще человек ест на протяжении дня, тем легче его организму справляться с пищей, которая поступает. Следовательно, метаболизм работает гораздо эффективнее, когда человек ест шесть раз, а при трехразовом питании замедляется.Соответствующий вывод сделали представители Университета Афин (Греция).Они пригласили для участия в эксперименте людей, которые страдали от ожирения и близки к развитию диабета.Респондентов разделили на две группы: одни питались трижды в день, другие ели то же количество еды, но шесть раз.Ученых интересовало, каким образом различное число приемов пищи в сутки влияет на состояние здоровья людей, на контроль веса и на различные аспекты диабета.