В чем преимущество от трехразового питания?
Соответствующий вывод сделали представители Университета Афин (Греция).
Они пригласили для участия в эксперименте людей, которые страдали от ожирения и близки к развитию диабета.
Респондентов разделили на две группы: одни питались трижды в день, другие ели то же количество еды, но шесть раз.
Ученых интересовало, каким образом различное число приемов пищи в сутки влияет на состояние здоровья людей, на контроль веса и на различные аспекты диабета.
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