Сон в носках назвали лечебным

Если хотите научиться быстрее засыпать, надевайте носки. Сон в носках, по мнению ряда специалистов, более глубок и крепок, что помогает человеку чувствовать себя наутро отдохнувшим и энергичным.По данным «OaNews», исследователи установили, что в носках засыпание происходит на 15 минут раньше, чем без носков. Ученые считают, что от согретых носками ног в головной мозг поступают сигналы о необходимости расслабиться. «При согревании ног происходит процесс вазодилатации – расширения кровеносных сосудов. Это стимулирует мозг, и человек быстрее погружается в сон», - отметили эксперты.Примечательно, что сон в носках рекомендовался еще нетрадиционной китайской медициной в качестве решения от бессонницы. В этот раз научные работники констатировали, что люди, спящие в носках, отличаются не только крепким сном, но и более сильными оргазмами. Согласно приведенным ими данным, секс в носках улучшает сексуальные ощущения у 80% пар. Правда, морфологию подобной закономерности биологам еще предстоит конкретизировать.