Музыкальные предпочтения могут выдать психопата

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Если человек увлекается рэп-музыкой, то у него повышен риск наличия психопатии. По словам ученых из Университета Нью-Йорка, люди с психопатическими чертами слушают чаще всего именно рэп.В рамках исследования 200 добровольцев проигрывали 260 песен и предлагали пройти психологические тесты для оценки степени психопатии.Оказалось, люди с большим количеством признаков психопатии, предпочитали рэп-композиции, включая "No Diggity" Blackstreet и "Lose Yourself" Eminem. А вот люди с меньшим числом психопатических черт - поп-песни, к примеру, композиции Sia.По словам ученых, на основе полученных данных возможно разработать новый диагностический тест. Дело в том, что психопаты прекрасно смешиваются с основной массой народа. Между тем, ставить их, например, на руководящие позиции нельзя. Поэтому музыкальный тест пригодился бы кадровым службам компаний.