Употребление пива перед купанием может привести к смерти

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Медики отмечают факты формирования пивного алкоголизма среди подростков.Чрезмерное употребление пива так же опасно для здоровья, как и более крепкие алкогольные напитки.Распитие холодного пива в жаркую погоду широко распространено среди азербайджанской молодежи. Однако врачи предупреждают, что злоупотребление этим напитком, считающимся слабоалкогольным, очень опасно именно в жаркое время года.Особенно нежелательно употребление пива на пляжах, до купания в море. По словам медиков, в жару сердце и так испытывает большие нагрузки, а распитие пива и последующее плавание в море может привести к внезапной остановке сердца в воде.