Красивая грудь - секреты успеха

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В разные времена и эпохи менялся эталон женской груди. То в моде была большая и пышная грудь, то маленькая конусообразная. Сейчас идеалом считается грудь такого размера, которая при любых движениях тела сохраняет одинаковую форму. Отсюда красивой считают высокую и упругую грудь, не взирая на ее размеры, главное - тонус. Тонус и высоту груди определяют следующим способом - подкладывают под грудь карандаш. Если он выпадет, то все замечательно, останется - значит, проблема провисшей груди уже существует.Известна формула определения идеальной груди при отборе танцовщиц - "сосок должен стоять в зените, размер верхней части груди до соска не должен превышать одной трети целого". Говорят, что сейчас существует уже математическая формула для расчета идеального размера груди. И если изменить размер груди можно только с помощью пластической хирургии, то держать свою грудь в тонусе, слегка подкорректировать ее форму, сделать кожу нежной - абсолютно в ваших силах. И начнем мы с любимой женской темы - будем искать врагов, кто виноват, что грудь теряет тонус и форму.1. Неправильно подобранный бюстгальтер. Если он слишком тесен, это затрудняет кровообращение. Слишком свободный плохо поддерживает грудь, что в свою очередь может привести к растяжкам и обвисанию груди.2. Плохая осанка. Постоянно сгорбленная спина не прибавит привлекательности ни вам, ни вашей груди. Поэтому старайтесь ходить прямо и не сутулиться. Кроме того, это поможет сделать красивой походку.3. Ультрафиолетовые лучи. Прямые солнечные лучи способствуют старению кожи, а заодно и вызывают рак груди. Поэтому десять раз подумайте прежде чем загорать на пляже топлес. Лучше иметь на теле некрасивые бледные полоски от лямок бюстгальтера, чем потом ходить по врачам.4. Перепады веса. Жировые клетки груди расщепляются одними их первых. Грудь становится дряблой, могут появиться растяжки.5. Горячая ванна так же не прибавит вашей груди красоты. А если все-таки вы не можете без нее обойтись, принимайте ее не более 10-15 минут.6. Кормление ребенка грудью. Как правило, после беременности и кормления грудь теряет свою упругость, и появляются растяжки. Поэтому во время беременности надо особо тщательно ухаживать за ней.Основное правило ухода за грудью - начните делать это как можно раньше. Вот лишь некоторые несложные процедуры, которые поддержат молодость вашей груди:Холодный душ - процедура неприятная, но незаменимая. Он улучшает кровообращение, укрепляет сосуды, делает кожу груди эластичной и упругой. Выполняйте его круговыми движениями, начиная с левой груди, по 1-2 минуты в день. Если вы не в состоянии подвергнуть себя подобной экзекуции, поэкспериментируйте со льдом. Проведите кусочком льда по груди, а потом выше к шее. Эффект лифтинга вам обеспечен.Орошение - так называется отличный способ омоложения груди. Во флакончик с пульверизатором наливают воду комнатной температуры температурой и добавляют ромашковых капель. По утрам, во время умывания, орошают грудь мелко брызжущей водяной пылью. Для обтирания груди водой понадобится полотняное полотенце. Его погружают в воду 22 градусов, хорошо отжимают и обертывают им грудь. Далее растирают грудь через сырое полотенце обеими руками в продолжение одной минуты. Затем полотенце заменяют сухим, слегка подогретым, и осторожными поглаживаниями обсушивают грудь. Температуру воды следует постепенно понижать на полградуса через каждые два дня, доведя ее до 13-14 градусов. Через три недели в воду надо добавлять поваренную соль, которая способствует раздражению кожи и тем вызывает усиленный прилив крови.Косметические маски и масляные обертывания активизируют обмен веществ и улучшают кожу груди. Наносятся они толстым слоем на кожу до полного высыхания. Рецепт одной из таких масок: Смешайте творог с оливковым маслом и яйцом или сметану с медом. Полученную массу наложите не грудь на 20 минут, а потом смойте.Поскольку кожа на груди очень плохо переносит потерю влаги, примите за правило, что после каждого принятия ванны обязательно надо наносить на грудь и область декольте увлажняющий крем - он сделает кожу мягкой и нежной. Да и вообще всевозможные тоники, гели, кремы, маски, обертывания отлично подтягивают, укрепляют, разглаживают кожу и даже устраняют растяжки. Старайтесь наносить эти средства не реже 2 раз в день. Когда вы используете крем, движения должны идти от центра груди к подбородку, включая шею и декольте. Однако внимание - наносите крем легкими движениями. Ни в коем случае не растягивая кожу, иначе эффект будет обратным.Прекрасным средством ухода за грудью является массаж...Массаж груди. Достоинства массажа можно перечислять до бесконечности: он улучшает кровообращение, усиливает отток лимфы, подтягивает мышцы, но когда речь идет о груди, с массажем нужно быть осторожнее. Так, от различных видов массажа груди с сильными давящими воздействиями, в том числе и отшелушивающего, стоит отказаться, он может повредить молочные железы. Единственное исключение — гидромассаж, он не травмирует грудь, а вода оказывает мягкое, щадящее действие на кожу и повышает тонус мышц.Для начала отрегулируйте напор и температуру воды. Вода не должна быть слишком горячей или холодной, вы не должны чувствовать дискомфорта. Напор не должен быть слишком сильным, чтобы не травмировать грудь, но и не слишком слабым, иначе должного эффекта вы не добьетесь. Делайте струей воды круговые движения по направлению вверх. С каждой стороны груди — не менее 10 таких кругов. Под грудью движения должны быть более интенсивными, так как именно эта зона отвечает за высоту груди. Соски и зона рядом с ними — наиболее чувствительные области, поэтому избегайте прямого попадания струи.Направляйте струю плавно вверх, а затем к подмышечным впадинам, возвращаясь опять непосредственно к груди. Массаж окологрудной зоны требует более сильного нажима, сама же грудь, наоборот, нуждается в более мягком контакте. Продолжительность массажа — около 10 минут. После душа хорошенько разотрите грудь полотенцем и нанесите специальный бальзам для коррекции груди или обычный питательный крем.Даосский массаж для груди. Этот массаж делается по древнекитайской методике. Что же касается техники древнего массажа, то выглядит она так же экзотично, как всё восточное. Техника проведения массажа такова: возьмите грудь в ладони и сделайте девять мягких вращательных движений от плеча к центру. Затем накройте молочные железы ладонями, центры которых должны совместиться с сосками, и мягко нажмите. Движения повторите девять раз и только на выдохе.Правильная осанка — залог красивой груди. Сгорбленная спина и опущенные плечи сделают даже самый идеальный бюст малопривлекательным, поэтому об осанке стоит подумать в первую очередь. Всем известен старинный восточный метод, который с течением времени эффективности не потерял. Берем толстую книгу, кладем на голову и несколько минут ходим по квартире, стараясь удержать ношу на макушке. Повторяем до тех пор, пока правильное положение спины не станет привычным.Спорт. Без спорта и физических упражнений, увы, все массажи будут пустым местом. Идеальный спорт для тонуса груди - плавание, а если это невозможно, лучше обратиться к тренеру фитнес-центра или самостоятельно делать предложенные здесь простые, но эффективные упражнения. Помните только, что перед основной четверкой упражнений нужно сделать разминку - повращайте головой, плечами, хороши повороты с выпрямлением рук в стороны, наклоны. Продолжительность разминки 5-7 минут, пока не разогреются мышцы. После разминки основной комплекс:1. Давление. Самое простое упражнение. Встаньте лицом к стене и обопритесь о стену руками. Со всей силой давите на стену так, словно хотите отодвинуть ее, в течении 10 секунд. Расслабьтесь, встряхните руками. Повторите 10 раз.2. Встаньте прямо, слегка согните руки в локтях, прижав кисти к бедрам. Старайтесь соединить локти за спиной, но не рывками, а медленно растягивая мышцы в течении 10-15 секунд. Повторите 8 раз.3. Соедините ладони перед грудью и сильно надавливайте ими друг на друга в течение 3-5 секунд. Повторите 8-10 раз.4. "Сухой" брасс. Если Вы не можете посещать бассейн, делайте это эффективное упражнение. Встаньте прямо, прижмитесь спиной к стене, напрягите мышцы груди и делайте движения, как будто плывете брассом. Сделайте сто неторопливых гребков, мышцы груди держите напряженными.Лучшим окончанием комплекса является упражнение на осанку, которое уже описано выше. Берем толстую книгу, кладем на голову и несколько минут ходим по квартире, стараясь удержать ношу на макушке. Это позволит эффективно расслабить мышцы и придать им нужный рабочий тонус. Если ходить не получается, просто постойте с книгой на голове на одном месте. Вы можете держаться за стул или стену, но прислоняться к стене нельзя.И наконец, бонус - как обмануть природу (и мужчин). С помощью румян и кисточки помогите своей груди округлиться. Нанесите темные румяна между грудей, а выпуклости подкрасьте более светлым тоном.