Беременность омолаживает женщин?

Американские ученые из университета Ричмонда провели новое исследование, согласно которому беременность улучшает здоровье женщин на несколько десятилетий вперед.Специалисты сообщают, что беременность делает женщину более энергичной даже через десятки лет после родов. Такой феномен объясняется тем, что во время беременности и родов в женском организме производится значительный объем гормонов, которые и предопределяют позитивные изменения в мозге.В результате таких изменений женщины становятся более энергичными, здоровыми, у них улучшается зрение, координация движений и память. Эти позитивные изменения, по утверждению медиков, сохраняются вплоть до 80 годов.