Беременность омолаживает женщин?
Специалисты сообщают, что беременность делает женщину более энергичной даже через десятки лет после родов. Такой феномен объясняется тем, что во время беременности и родов в женском организме производится значительный объем гормонов, которые и предопределяют позитивные изменения в мозге.
В результате таких изменений женщины становятся более энергичными, здоровыми, у них улучшается зрение, координация движений и память. Эти позитивные изменения, по утверждению медиков, сохраняются вплоть до 80 годов.
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