Как сбросить вес за месяц: эффективное средство из лимона, имбиря и чиа

Вовсе не обязательно идти на большие жертвы для того, чтобы сбросить вес. Нельзя отказываться от удовольствия, которое мы получаем от еды, заставляя себя голодать и считать калории.Необходимо научиться питаться сбалансированно и разнообразно, включая в свой рацион пищу, обладающую мочегонными свойствами, которая помогает нам сбросить вес.Эксперты рассказали о 3 натуральных ингредиентах, которые способствуют удалению жиров из нашего организма. Также они позволяют справиться с отеками и ускорить метаболизм.Благодаря им ваше тело увеличит расход энергии и вам будет легче сбросить вес. Что же это за ингредиенты: лимон, имбирь и семена чиа.Для многих из нас диеты связаны со стрессом, чувством вины, разочарованием, раздражительностью и другими негативными эмоциями.Почему так происходит? Дело в том, что большинство диет призывают нас резко сократить количество употребляемых калорий, отказаться от многих любимых продуктов и испытывать постоянное чувство голода.Для того, чтобы диета принесла хорошие результаты на долгое время, необходимо взглянуть на неё по-новому и сформировать у себя больше здоровых привычек.Если здоровое питание войдёт у вас в привычку, вы сможете всегда наслаждаться вкусными и интересными блюдами и даже позволять себе время от времени небольшие капризы.Для того, чтобы сбросить вес, нужно включить в свой рацион больше продуктов, которые помогают нам похудеть. Таким образом, вам потребуется прилагать меньше усилий к достижению своей цели и не придётся отказываться от еды.Продукты, которые помогают сбросить весДействительно ли существуют продукты, способные помочь нам избавиться от лишних килограммов? Ведь любая пища содержит калории.Да, такие продукты существуют. Хотя они также содержат калории, наш организм расходует на их переработку больше энергии, чем в них содержится.Также они обладают различными целебными свойствами, что помогает нам легче и быстрее сбросить вес.ЛимонОдним из таких продуктов является лимон. Этот цитрус обладает уникальными очищающими свойствами, содержит большое количество антиоксидантов и нейтрализует кислый pH. Лимон — необходимый элемент здорового питания.Что касается похудения, то лимон облегчает расщепление и удаление жиров, борется с задержкой жидкости и отеками. Благодаря ему у нас быстро появляется чувство сытости, что позволяет избегать перекусов.Лимон можно использовать целиком вместе с мякотью и цедрой. Поэтому рекомендуется покупать лимоны, выращенные в экологически чистых условиях, без использования пестицидов, воска и других химических средств.ИмбирьЭкзотический имбирный корень, обладающий пикантным и освежающим вкусом, стимулирует наш обмен веществ. Это необходимо для того, чтобы сбросить вес.Многие из нас полнеют из-за замедленного метаболизма. Его можно ускорить при помощи физических упражнений и полезных привычек. Но не стоит забывать и о продуктах, ускоряющих метаболизм. Одним из них является имбирь.Также имбирный корень позволяет регулировать уровень глюкозы в крови и контролировать аппетит естественным путём.Семена чиаСемена чиа — ещё один ингредиент, позволяющий нам похудеть с пользой для здоровья. Они нормализуют работу нашего кишечника, очищая его и оберегая нас от запоров.Эти маленькие семена помогают нам справиться со вздутием живота и стимулируют перистальтику кишечника. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, белка и клетчатки семена чиа приносят большую пользу нашему здоровью.Для того, чтобы семена чиа приносили пользу, перед употреблением их необходимо замачивать на несколько часов.Натуральный рецепт для стройной фигурыИнгредиенты (из расчёта на 1 день): хорошо вымытый лимон органического происхождения, 1 столовая ложка семян чиа (14 г.), кусочек свежего имбиря, предварительно натёртый на тёрке, или 1 чайная ложка имбиря в порошке (2,5 г.), 2 стакана воды (400 мл.), немного стевии для того, чтобы подсластить напиток (при желании).ПриготовлениеНакануне вечером замочите семена чиа в двух стаканах воды.Утром следующего дня возьмите блендер и хорошо перемешайте в нем семена чиа вместе с водой, лимонным соком и имбирём.Для того, чтобы напиток стал ещё полезнее, можете добавить в него тёртую лимонную цедру. Цедра лимона содержит больше питательных веществ, чем мякоть этих фруктов.В заключение можете подсластить напиток с помощью стевии.Как его принимать?Готовый коктейль должным быть однородным, процеживать его не нужно.Пить его нужно следующим образом:Первый стакан коктейля утром натощак.Второй — между завтраком и обедом.Последний — между обедом и ужином.Рекомендуется пить его на протяжении 15 дней, повторяя курс каждые 3 месяца.