Черный рис внесен в список "суперпродуктов"

В мире существуют тысячи различных видов риса, однако на практике в конкретной местности употребляется всего лишь несколько сортов и видов обработки его зерна.Ученые из Университета штата Луизианы (США) нашли новый "суперпродукт" - это черный рис, столовая ложка которого содержит больше полезных веществ, чем ложка голубики или черники. Черный рис иногда называют запрещенным рисом, поскольку в древнем Китае есть его могла только знать, а для простолюдинов он находился под категорическим запретом.Черный (дикий) рис с отрывом лидирует среди остальных злаков: он содержит существенное количество белка (15 г из 100, причем в очень богатом раскладе по аминокислотам), витамины группы В, Е и особенно ценен содержанием фолиевой кислоты (ее здесь в пять раз больше, чем в коричневом рисе). В стакане черного риса содержится дневная норма фолиевой кислоты для взрослого человека. Как во фруктах, в черном рисе много натуральных антиоксидантов антоцианов, которые помогают человеку бороться с сердечными заболеваниями, раком и другими серьезными недугами.Что касается минералов, черный рис содержит значительные количества магния (177 мг), фосфора (433 мг), цинка (6 мг) и марганца (1,3 мг - это 2/3 дневной нормы для взрослого человека). И это еще не все: в черном рисе вдвое меньше натрия (вызывает сердечную недостаточность), чем в обычном рисе, а насыщенных жиров и холестерина в нем нет совсем, сообщает oncc.ru.Специалисты полагают, что производители могут потенциально использовать отруби черного риса или экстракт из таких отрубей для улучшения оздоровительных свойств сухих завтраков, напитков, тортов, печенья и других продуктов.