Жвачка без сахара помогает похудеть

Диетолог из университета Род-Айленда, США, изучив воздействие жевательной резинки, не содержащей сахара, пришла к заключению, что жвачка увеличивает расход энергии, что способствует естественному похудению.Диетолог провела исследование, в котором добровольцы - 35 мужчин и женщин - жевали жевательную резинку на протяжении 20 минут до завтрака и 20 минут перед обедом.Выяснилось, что те, кто жевали жвачку перед обедом, получали на 67 калорий меньше и не компенсировали этот недостаток в течение дня.Кроме того, при жевании резинки у людей расходовалось на 5% больше энергии.Испытуемые мужчины поделились мнением, что после жевания резинки они менее остро ощущали чувство голода.