Жвачка без сахара помогает похудеть
Диетолог провела исследование, в котором добровольцы - 35 мужчин и женщин - жевали жевательную резинку на протяжении 20 минут до завтрака и 20 минут перед обедом.
Выяснилось, что те, кто жевали жвачку перед обедом, получали на 67 калорий меньше и не компенсировали этот недостаток в течение дня.
Кроме того, при жевании резинки у людей расходовалось на 5% больше энергии.
Испытуемые мужчины поделились мнением, что после жевания резинки они менее остро ощущали чувство голода.
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