Трудоголики признаны лучшими любовниками
В опросе, проведенном американскими экспертами, приняли участие несколько тысяч представительниц прекрасного пола. Больше половины респонденток заявили, что лучшими любовниками, по их мнению, являются трудоголики.
Женщины отмечают, что мужчины-трудоголики активны и внимательны в постели, умеют доводить своих партнерш до пика сексуального удовольствия лучше остальных.
Психологи объясняют эту тенденцию комплексом идеалиста и перфекциониста, который присущ таким представителям сильного пола
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