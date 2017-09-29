Трудоголики признаны лучшими любовниками

По данным американских психологов, мужчины, которые стремятся быть лучшими на работе, переносят это качество и в интимную жизнь.В опросе, проведенном американскими экспертами, приняли участие несколько тысяч представительниц прекрасного пола. Больше половины респонденток заявили, что лучшими любовниками, по их мнению, являются трудоголики.Женщины отмечают, что мужчины-трудоголики активны и внимательны в постели, умеют доводить своих партнерш до пика сексуального удовольствия лучше остальных.Психологи объясняют эту тенденцию комплексом идеалиста и перфекциониста, который присущ таким представителям сильного пола