Прием антибиотиков увеличивает риск развития рака кишечника

Подписывайтесь на наш Twitter , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Прием антибиотиков на протяжении 2 недель и более может стать причиной возникновения рака кишечника, предупреждают ученые из Университета Манчестера.Специалисты обнаружили, что длительное использование антибиотиков в возрасте 40-50 лет в наибольшей степени повышает вероятность образования полипов в кишечнике. Полипы представляют собой небольшие наросты на слизистой оболочке кишечника, которые могут превратиться в злокачественные образования. Полученные результаты в очередной раз подтверждают, что кишечные бактерии играют важную роль в вероятности возникновения рака.Хотя антибиотики, как правило, назначают только на срок до 7 дней, такие болезни, как акне и туберкулез, могут потребовать длительного лечения. В ходе испытаний ученые рассмотрели более 16000 женщин и установили, что прием антибиотиков в течение, по крайней мере, 15 дней, значительно повышает риск развития полипов в кишечнике по сравнению с теми, кто не использовал антибиотики или применял их более короткий срок.Всего за 2 недели использования антибиотиков вероятность возникновения полипов в кишечнике возросла на 36% для женщин в возрасте от 20 до 39 лет и на 69% для женщин в возрасте 40-50 лет.