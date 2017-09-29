Продукты могут довести до депрессии и... вылечить ее

Причина депрессии может крыться, как ни странно, в продуктах, которыми мы питаемся.Существуют, продукты, провоцирующие депрессию, хоть их и не так много, - это сахар, сахарозаменители, кофе и красное мясо в больших количествах.Если вы пьете много кофе, по 3-4 чашки в день, а то и больше, у вас вырабатывается зависимость от кофеина, а это своеобразный допинг. Если человека лишить такого допинга, то сразу появляется чувство разбитости. Вы сразу почувствуете себя несчастным и безвольным, а это уже кофейная депрессия. Вывод один - не пейте более 2 чашек кофе в день и делайте перерыв в принятии данного напитка.А история со сладостями такова - при плохом настроении люди ищут в сладостях утешения, но избыток сахара приводит к усталости и усилению депрессии. Сладкое также способно вызвать привычку. Вследствие чего организм привыкает вырабатывать много инсулина для переработки сахара и начинает требовать свою порцию сладкого. Если не дать ему очередную дозу, тут же возникает резкое понижение настроения. И не надо пытаться заменить сахар пищевыми добавками подсластителями. Они тоже вызывают депрессию.Если красное мясо - баранину, говядину, свинину, - есть часто и много, то оно не успеет полностью перевариться. В кишечнике начнется процесс разложения и образуются яды, которые будут всасываться в кровь и влиять на нервную систему. Появится утомленность, раздражительность, в общем, депрессивное состояние.Часто депрессию вызывают даже не продукты, а особенности питания. Например, вы сидите на диете и питаетесь одними и теми же продуктами, да еще и зачастую невкусными. Это резко снижает эмоциональный фон, приводит к вялости и хронической усталости. Подбирайте диету из продуктов, которые вам нравятся. На фоне страданий от голода любой нелюбимый продукт способен нанести психологическую травму.Боящиеся поправиться, ограничивают себя в потреблении многих продуктов, без которых депрессивность усиливается, например, если ограничивать себя в потреблении растительных масел и жирной морской рыбы. Без достаточного количества в организме магния, фолиевой кислоты и витамина В6, которых полно в овощах, фруктах и зелени, уровень содержания серотонина в мозге падает, а это очень важное вещество для хорошего настроения.И вообще, не надо садиться на жесткую диету в осенние месяцы. Уменьшение светового дня и похолодание и так действуют угнетающе на общее состояние организма. Поэтому диета должна быть щадящей, постепенно и понемногу снижающей вес.Но с помощью продуктов питания также можно и бороться с депрессией. Ешьте сыр, мясо курицы и индейки, хлеб грубого помола, макароны, пишет stimol.ru. В них содержатся вещества, предшественники гормонов радости.Цвета красный, оранжевый, желтый также способны бороться с депрессией. Пусть на вашем столе будет побольше апельсинов, мандарин, моркови, тыквы, сладкого перца, ананасов и кукурузы. Эти продукты очень малокалорийные и можно не волноваться о фигуре.Не забывайте про продукты содержащие магний и витамин В6. Они очень хорошо снижают возбудимость и нормализуют сон. Это орехи, бананы, листовая зелень и арбузы, а также полезно употреблять воду с содержанием магния.