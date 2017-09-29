Эксперты рассказали, почему люди неправильно хранят еду в холодильнике

Американские эксперты из сообщества спортивного питания рассказали, как правильно надо хранить фрукты в холодильнике. Они подчеркнули, что ошибки допускает каждый человек.Специалисты выяснили, что большинство людей хранят в холодильнике овощи и фрукты, которые начинают быстро портиться. Эксперт из американского сообщества спортивного питания Даррен Бил подчеркнул, что людям важно осознавать, что продукты портятся, а их пребывание в холодильнике только отравляют другие овощи и фрукты, находящиеся на полочке или в камере. Кроме того, сырые и приготовленные продукты должны находиться отдельно и никогда не стоит их соединять вместе или же хранить на одной полке.Разработчики холодильников утверждают, что на верхних полках было создано условие для хранения молочных продуктов, йогуртов, молока и масла, потому что микроэлементы сырой пищи сюда не проникнут. На вторую полку уже можно ставить приготовленные блюда, а в самом низу – сырые. Некоторые эксперты считают, что яйца надо хранить на полке, а не на дверце, потому что там предусмотрено место для овощей.