Главные опасные симптомы ухудшения зрения

Глаз – это орган, восстановить или регенерировать который невозможно. Необходимо беречь зрение и реагировать на любые неприятные симптомы, способные свидетельствовать о развитии болезни. Конечно, если глаза режет, они болят, слезятся, опухают – вы не станете оттягивать визит к врачу. Однако некоторые состояния не имеют неприятных физических проявлений, но при этом свидетельствуют об опасности для зрения.Ухудшение зрения на одном глазуЧаще с такой ситуацией сталкиваются пожилые люди, больные диабетом, гипертонией, близорукостью. Если один глаз стал видеть хуже, есть риск, что проблема вызвана сосудистыми нарушениями – окклюзией центральной артерии сетчатки или тромбозом центральной вены сетчатки. В таких случаях счет времени идет на часы, и лишь вовремя оказанная специализированная помощь поможет восстановить зрение. Если симптом игнорировать, может наступить необратимая слепота.Появление перед глазами черной или полупрозрачной завесыПоявляться такая завеса может при тяжелых общих заболеваниях, травмах, острых воспалительных процессах. Такой симптом часто наблюдается при отслойке сетчатки. Состояние требует немедленной госпитализации. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов сохранить и восстановить зрение.Покраснение глаз, затуманивание зрения, возможны тошнота, рвотаПеречисленные симптомы могут сопровождаться резкой болью в области глаз. Такое состояние, как правило, указывает на острый приступ закрытоугольной глаукомы. Внутриглазное давление резко повышается и может существенно повредить зрительный нерв. Показано немедленное снижение внутриглазного давления – вплоть до оперативного лечения. Не ждите, пока боль пройдет. Срочно обратитесь к врачу.Постепенное или резкое сужение поля зренияПостепенное или резкое сужение поля зрения, позволяющее видеть только то, что расположено прямо напротив вас, – это «трубчатое» зрение, которое считается одним из основных признаков глаукомы – поражения зрительного нерва. Без соответствующего консервативного или оперативного лечения зрение будет продолжать ухудшаться, возможна даже полная потеря способности видеть и сильнейшие боли, избавиться от которых можно, только удалив глаз.Размытость, искажение изображенияРасплывающаяся изогнутая картинка перед глазами чаще всего является симптомом макулярной дегенерации, дистрофического заболевания центральной области сетчатки – макулы. Заболевание более характерно для людей пожилого возраста, однако встречается и у молодежи. Без лечения зрение постепенно ухудшается, очки не помогают. Также подобные признаки могут указывать на разрыв сетчатки в центральной зоне. Чаще всего это случается вследствие травмы. В таком случае нужно сразу обратиться к офтальмологу для уточнения диагноза, так как подобное повреждение без своевременного и полноценного лечения может стать причиной необратимой потери зрения.Туман перед глазами, снижение насыщенности цветов и контрастности изображенияОщущения могут быть вызваны развивающейся катарактой – помутнением хрусталика. Зрение ухудшается постепенно, но неуклонно, и в итоге больной может видеть лишь световые пятна. В большинстве случаев вопрос решается хирургическим путем – проводится операция по удалению катаракты и имплантация искусственного хрусталика.Темные зоны, плавающие мутные пятна, туман, ощущение пелены перед глазамиУ диабетиков такие симптомы являются признаком диабетической ретинопатии – поражения сетчатки, вызванного сахарным диабетом. По мере прогрессирования сахарного диабета риск заболеваний глаз в значительной мере возрастает. Необходимо регулярно наблюдаться у офтальмолога, контролировать состояние глазного дна, так как изменения сосудов, кровоизлияния в сетчатку и стекловидное тело могут стать причиной полной потери зрения. Сейчас для лечения этого заболевания используется лазерная коагуляция, способная сохранить зрение при сахарном диабете.Чувство жжения, песка в глазах, ощущение инородного тела или сухостиСиндром сухого глаза чаще отмечается у людей пожилого возраста. Чаще всего причиной неприятных ощущений является стресс или ухудшение качества жизни. Большой опасности для зрения нет, но в запущенных случаях синдром может перерасти в патологическое состояние. При подобных симптомах следует обратиться к врачу, и он посоветует поддерживающую терапию и диету, которые действуют быстро и эффективно.Двоение изображенияДвоение при взгляде одним или двумя глазами может быть вызвано множеством причин со стороны как глаз, так и других органов: интоксикация, сосудистые нарушения, заболевания нервной системы, эндокринная патология. Если вдруг появилось двоение в глазах, сразу обратитесь к терапевту, офтальмологу, неврологу и эндокринологу.Плавающие перед глазами мутные пятнаОбычно плавающие пятна, нити, паучки объясняются деструкцией стекловидного тела. Это состояние вызвано возрастными изменениями структуры стекловидного тела – прозрачного гелеобразного содержимого, заполняющего глазное яблоко. С возрастом оно становится не таким плотным, волокна слипаются между собой, теряют прозрачность и отбрасывают на сетчатку тень, которая воспринимается нами как дефект изображения. Они особенно хорошо заметны на белом фоне: снег, лист бумаги. Также причиной деструкции стекловидного тела могут быть артериальная гипертензия, шейный остеохондроз, сахарный диабет, травмы головы, глаз и носа и пр. Однако внезапно возникшая патология может указывать на серьезную проблему, например кровоизлияние в сетчатку или стекловидное тело. Если симптомы возникли резко, следует срочно обратиться к офтальмологу.Все перечисленные выше симптомы указывают на проблемы со зрением. Визит к врачу, лечение, сопутствующая терапия, поддерживающие процедуры, специальные упражнения помогут решить многие из перечисленных проблем, поддержать и улучшить зрение. Традиционная медицина, наряду с хирургическим вмешательством и фармацевтическими препаратами, рекомендует методы лечения, которые были проверены столетиями и доказали свою эффективность.