5 простых способов повысить артериальное давление
Однако гипотоники часто испытывают общую слабость, упадок сил, что сказывается на их трудоспособности и ухудшает качество жизни. О гипотонии можно говорить в тех случаях, когда показатели давления ниже 90 мм рт. ст. и 60 мм рт. ст. для систолического и диастолического давления соответственно.
Британские ученые из университета города Бристоль предлагают несколько методов позволяющих немного повысить артериальное давление. Вместе с тем, они предупреждают о том, что:
прежде чем прибегать к помощи этих методов для повышения АД, надо посоветоваться с врачом;
если пониженное давление крови не сопровождается тягостными ощущениями, не стоит пытаться увеличить его показатели.
Если же гипотония ухудшает качество повседневной жизни, можно попробовать такие способы повышения АД (разумеется, в ходе таких попыток нужно постоянно, каждый день измерять давление с помощью домашнего аппарата, чтобы «не переборщить»):
немного (в пределах 1-2 граммов в сутки) увеличить потребление соли;
скрещивать ноги во время работы, сидя за офисным столом;
немного увеличить потребление жидкости;
перейти на дробное питание небольшими порциями 6-8 раз в день;
если низкое давление стало побочным эффектом регулярного приема каких-либо лекарств, стоит обсудить эту проблему с лечащим врачом.
В заключение авторы статьи, опубликованной в сентябрьском выпуске онлайнового журнала Journal of Hypertension, напоминают о том, что низкое давление сейчас можно рассматривать как своеобразный подарок судьбы. При хорошем самочувствии нет никакой необходимости делать попытки довести его до вожделенных 120/80 мм рт. ст.
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Добавил stefan в категорию Кардиология
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