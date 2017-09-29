5 простых способов повысить артериальное давление

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Гипотония, то есть давление крови ниже нормы распространена в меньшей мере, нежели гипертония, ставшая настоящим «проклятием цивилизации».Однако гипотоники часто испытывают общую слабость, упадок сил, что сказывается на их трудоспособности и ухудшает качество жизни. О гипотонии можно говорить в тех случаях, когда показатели давления ниже 90 мм рт. ст. и 60 мм рт. ст. для систолического и диастолического давления соответственно.Британские ученые из университета города Бристоль предлагают несколько методов позволяющих немного повысить артериальное давление. Вместе с тем, они предупреждают о том, что:прежде чем прибегать к помощи этих методов для повышения АД, надо посоветоваться с врачом;если пониженное давление крови не сопровождается тягостными ощущениями, не стоит пытаться увеличить его показатели.Если же гипотония ухудшает качество повседневной жизни, можно попробовать такие способы повышения АД (разумеется, в ходе таких попыток нужно постоянно, каждый день измерять давление с помощью домашнего аппарата, чтобы «не переборщить»):немного (в пределах 1-2 граммов в сутки) увеличить потребление соли;скрещивать ноги во время работы, сидя за офисным столом;немного увеличить потребление жидкости;перейти на дробное питание небольшими порциями 6-8 раз в день;если низкое давление стало побочным эффектом регулярного приема каких-либо лекарств, стоит обсудить эту проблему с лечащим врачом.В заключение авторы статьи, опубликованной в сентябрьском выпуске онлайнового журнала Journal of Hypertension, напоминают о том, что низкое давление сейчас можно рассматривать как своеобразный подарок судьбы. При хорошем самочувствии нет никакой необходимости делать попытки довести его до вожделенных 120/80 мм рт. ст.