5 способов избежать камней в почках

Как подчеркивают сотрудники неправительственной американской организации Национальный Почечный Фонд, во многих случаях появления камней в почках (почечнокаменная болезнь) и в мочевом пузыре (мочекаменная болезнь) можно было бы избежать, благодаря соблюдению нескольких простых правил:Поддержание водного баланса организма. Для многих людей необходимо увеличение суточного количества потребляемой жидкости до 2,5 л, причем по меньшей 50% всех жидких продуктов должна составлять чистая питьевая вода. С другой стороны, минеральная вода и сладкая газировка повышают опасность образования камней в почках и мочевом пузыре.Снижение потребления соли. Избыток соли в организме приводит к задержке воды в организме и развитию обезвоживания. Общее количество соли, потребляемой в течение суток, не должно превышать 2,3 г. Надо помнить, что большинство готовых продуктов питания (колбаса, чипсы, консервы и даже хлеб) содержат повышенное количество соли.Избегать злоупотребления напитками, содержащими кофеин. Кофеин ускоряет обмен веществ в организме и также может вызывать обезвоживание организма, опасное с точки зрения образования камней в почках. Суточная доза кофеина не должна превышать 400 мг (приблизительно такое количество этого вещества содержится в 4-х чашках кофе эспрессо).Избегать чрезмерного потребления кислотных продуктов (баранина, говядина, свинина, твердые сорта сыра, куриные яйца, многие виды рыбы). Такие продукты вызывают закисление организма, что способствует образованию камней в почках.Получать достаточно кальция с продуктами питания. Диетарный кальций снижает риск развития некоторых видов почечных камней.