Радиотерапия рака груди: причин для страхов нет

Как утверждают американские ученые из университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе, проведенные ими опросы тысяч женщин, которым был поставлен диагноз «рак груди», показали, что огромное число респонденток испытывали сильное беспокойство и тревогу относительно возможного побочного действия радиотерапии.Лучевое лечение очень часто назначается при таком диагнозе, так как оно является эффективным средством уничтожения раковых клеток как в самой молочной железе, так и в лимфатических узлах.Ученые из Лос-Анджелеса провели необычное исследование, результаты которого рассчитаны не только на специалистов в области онкологии, но и на потенциальных пациенток.В начале этой недели исследователи представили полученные результаты коллегам, участникам ежегодной конференции Американского общества радиационной онкологии в городе Сан-Диего.Ученые попросили более 300 женщин (средний возраст 59 лет), страдавших РМЖ, ответить на вопросы специальной анкеты. Все участницы исследования в разное время прошли курс радиотерапии (продолжительность периода после такого лечения составляла от 6 месяцев до 5 лет).Почти 50% женщин сообщили, что до начала лечения они слышали различные ужасные истории о последствиях лучевого лечения рака груди.94% участниц исследования перед началом курса радиотерапии испытывали страх, что «радиация» может повредить их внутренние органы, вызвать ожоги кожи и даже превратить их тела в источник радиоактивного излучения.Однако картина резко изменилась после завершения курса радиотерапии…Почти 90% женщин сообщили, что побочные эффекты такого лечения оказались гораздо меньшими, чем они ожидали и только 3% подтвердили, что отрицательная информация о последствиях радиотерапии, полученная ими до начала лечения оказалась правдивой.