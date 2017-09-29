Радиотерапия рака груди: причин для страхов нет
Лучевое лечение очень часто назначается при таком диагнозе, так как оно является эффективным средством уничтожения раковых клеток как в самой молочной железе, так и в лимфатических узлах.
Ученые из Лос-Анджелеса провели необычное исследование, результаты которого рассчитаны не только на специалистов в области онкологии, но и на потенциальных пациенток.
В начале этой недели исследователи представили полученные результаты коллегам, участникам ежегодной конференции Американского общества радиационной онкологии в городе Сан-Диего.
Ученые попросили более 300 женщин (средний возраст 59 лет), страдавших РМЖ, ответить на вопросы специальной анкеты. Все участницы исследования в разное время прошли курс радиотерапии (продолжительность периода после такого лечения составляла от 6 месяцев до 5 лет).
Почти 50% женщин сообщили, что до начала лечения они слышали различные ужасные истории о последствиях лучевого лечения рака груди.
94% участниц исследования перед началом курса радиотерапии испытывали страх, что «радиация» может повредить их внутренние органы, вызвать ожоги кожи и даже превратить их тела в источник радиоактивного излучения.
Однако картина резко изменилась после завершения курса радиотерапии…
Почти 90% женщин сообщили, что побочные эффекты такого лечения оказались гораздо меньшими, чем они ожидали и только 3% подтвердили, что отрицательная информация о последствиях радиотерапии, полученная ими до начала лечения оказалась правдивой.
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Добавил stefan в категорию Онкология
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