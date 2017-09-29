В спальне у детей не должно быть телевизора и видеоигр

Ученые из Университета Айовы проанализировали данные предыдущих исследований.

Оказалось, дети проводят перед экранами все больше времени (около 60 часов в неделю). Исследователи обнаружили тесную связь между наличием телевизора или видеоигр в спальне и проблемами со сном, учебой, поведением.

За детьми следили от 13 до 24 месяцев. Если в спальне у детей были телевизор или видеоигры, они проводили больше времени перед экраном. Это косвенно влияло на их успеваемость.

Кроме того, у детей, проводивших много времени перед экраном, индекс массы тела (ИМТ) и уровень физической агрессии были выше. Также у них оказалось больше симптомов зависимости от видеоигр.

По словам специалистов, телевизор в спальне заставляет детей проводить больше времени перед экраном. В итоге у них не остается времени на более полезные занятия. Исследователи полагают, что слишком частое использование мобильных устройств приводит к похожим негативным последствиям.
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