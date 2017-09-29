Как заменить в своем рационе искусственную соль на природную

Соль есть почти в любой готовой продукции – в хлебе, сладостях, любых консервах. От переизбытка «белой смерти» страдают миллиарды людей, говорят эксперты.Соли хватает всегдаСоль образует камни во внутренних органах, задерживает воду в организме, резко повышая давление. При этом трудно назвать продукт, в который производитель не клал бы соль в тех или иных пропорциях.Соль есть почти в любой готовой продукции – в хлебе, сладостях, любых консервах. Именно потому в современном мире практически исключен вред для человеческого организма от недостатка соли. Зато от переизбытка «белой смерти» страдают миллиарды людей.На практике есть выход – сократить потребление искусственной соли и перейти на природную. Многие фрукты, травы и овощи являются настоящим кладезем хлорида натрия и других солей, которые лучше всего усваиваются нашим организмом.Морская капустаВ морской капусте или ламинарии содержится огромнее количество полезных для здоровья солей, витаминов, клетчатки и микроэлементов. Ламинария запросто способна заменить соль.Если вам не хватает ощущения солености, добавьте в блюдо свежую или сухую морскую капусту. Сухую ламинарию можно приобрести в аптеке, ее надо истолочь в порошок. Это отличная замена для тех, кто не представляет жизни без солонки, но хочет вести здоровый образ жизни.СельдерейСельдерей – чемпион по содержанию соли. Не случайно диетологи советуют не солить блюда из сельдерея, и существует такое понятие, как «сельдерейная соль». Готовить ее просто: стебли сельдерея необходимо почистить, порезать и высушить. Затем измельчить в порошок в блендере.Сельдерей берет соль из почвы, поэтому такая природная приправа получается необыкновенно мягкой на вкус и ароматной. Она может служить дополнением к любому блюду, которое вы привыкли солить.ШпинатТакже много природной соли в шпинате. Листья содержат много белка, каротина и фолиевой кислоты, витаминов С, E и группы B. Кроме того, в шпинате значительное количество калия и железа, а также магний, фосфор.ТравыВозьмите смесь пряных трав и приправ: петрушки, кинзы, тмина, майорана, зиры, кориандра, базилика. Перемешайте в блендере. Вы можете попробовать изобрести личный рецепт, меняя ингредиенты. Получится вкусная и полезная замена.Есть и другой рецепт. Возьмите немного оливкового масла, измельченного лука и чеснока, мелко порубите зелень сельдерея и укропа, добавьте немного лимонного сока. Такой заливкой можно заправлять овощные салаты.Обратите внимание, что сейчас в магазинах продаются готовые соусы-заливки из трав, настоянных на масле. Однако в них порой входит чересчур много соли и других не очень полезных ингредиентов.ЦитрусовыеКислые фрукты прекрасно заменяют соль. Поэтому, если вы готовите салат из овощей, добавляйте к ним лимонный сок или сок граната и лайма. Лимоны, апельсины и грейпфруты всегда должны быть в доме, если у вас нет аллергии на цитрусы. Ими можно заменить и соль, и промышленный уксус, который зачастую вызывает проблемы с желудком. Сок цитрусовых фруктов сочетается практически с любыми блюдами.Сушеные овощиОвощи, которые в высушенном виде имеют соленый вкус, – помидоры, корень сельдерея и болгарский перец. При этом они сохраняют не только аромат и вкус, но и полезные элементы. Их можно или купить, или высушить самостоятельно – для этого на несколько часов поместите овощи в духовку при температуре 40-50 градусов.Смесь горчичных зерен и медаГорчица с медом – это неожиданное сочетание способно заменить соль. Такой маринад давно известен в кулинарии, но редко применяется на кухне обычными домохозяйками. Он придает блюду остроту и соленость. Вы можете поэкспериментировать и добавить свои ингредиенты.Осторожно: соль вездеВ магазинах сейчас можно встретить соль с пометкой о том, что в ней понижено содержание натрия. На самом деле это обычный маркетинговый ход для привлечения внимания покупателя. В эту соль помимо хлорида натрия добавлены соли других веществ, калия и магния. Злоупотреблять такой солью так же вредно, как и обычной.Многие приверженцы ЗОЖ переходят на соевый соус. Но и здесь следует быть настороже. Такой соус сейчас весьма распространен в магазинах. Главная задача – приобрести натуральный соевый соус, без различных добавок, которые любят вносить производители, чтобы удешевить продукт и продлить срок его годности. В хорошем полезном соусе не должно быть консервантов и химических добавок.Настоящий соевый соус готовится из соевых бобов методом ферментирования, его вкус – естественный. Самое негативный момент – в нем все-таки присутствует соль.Стоит отказаться от сухариков, колбасы, сосисок и прочих вредных продуктов-чемпионов по содержанию «белого яда». Особенно много соли присутствует в полуфабрикатах и консервах.И мясные, и овощные консервы являлись стратегическим продуктом на случай войны и чрезвычайных ситуаций в СССР. К сожалению, традиция использовать такие припасы сохранилась и в наши дни, хотя употреблять любые консервы в условиях, когда доступны свежие продукты, категорически не стоит.Новая гамма вкусовПомните, что на самом деле отказаться от соленой пищи трудно только в первые дни. Постепенно ваши рецепторы вкуса восстановятся, и вы заметите, что магазинная еда на самом деле пересолена. Для вас же откроется новая гамма тонких вкусов здоровой еды.