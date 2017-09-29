ТОП-9 продуктов, которые не годятся для завтрака

Завтрак – самый важный прием пищи за весь день. Неправильные продукты провоцируют синдром хронической усталости переедание: ведь уже в 11 утра вы захотите есть снова. Вот 9 продуктов, которые совершенно не годятся для утреннего приема пищи.Крупы с высоким содержанием углеводовУтренняя каша должна содержать высокий уровень клетчатки, а не углеводов. В противном случае. Вы почувствуете голод уже через час после завтрака.Обезжиренный йогуртОбезжиренные продукты совершенно не годятся на завтрак. Да, они менее калорийны, но содержат большее количество химикатов и меньше белков. А именно белок позволяет не чувствовать голод в течение долгого времени.Рогалики (сдобные булочки)Один сдобный рогалик является эквивалентом четырех (а то и больше) кусочков белого хлеба. Но это не значит, что нужно полностью отказаться от сдобы. Выбирайте выпечку из цельного зерна и ешьте с продуктами, богатыми белками (яйцами, сыром, лососем). Только не намазывайте выпечку маслом или плавленым сыром.БлиныБлины как источник быстрых углеводов не могут быть хорошим завтраком. Если вы еще польете их сиропом или намажете вареньем, то организм получит настоящий удар от переизбытка сахара. А вот голод вы все равно почувствуете очень скоро.«Энергетические» батончикиБатончики из злаковых и сухофруктов – плохой способ начать день. Большинство подобных изделий содержит много сахара и химикатов. Съедите ли вы шоколадный батончик или злаковый, для организма не будет никакой пользы.СокСвежеотжатый сок очень полезен для здоровья, но совершенно не подходит для завтрака. Будет прекрасно, если вы выпьете стакан этого напитка между приемами пищи, вместо полдника, например. Но не забывайте, только пища богатая белками хороша для утреннего приема пищи. Сок – это источник углеводов.МюслиМюсли полезны, но не годятся для завтрака. Причина очевидна: недостаточное содержание белка, и чересчур много углеводов. Лучше, съешьте йогурт с сырыми (необжаренными) орехами.ФастфудО вреде пищи из фастфуда диетологи говорят в один голос. Жирная, пережаренная, неизвестно какой свежести и качества подобная еда нанесет лишь вред вашему организму.Круассаны или пончикиПодобная выпечка сделана из муки высшего сорта, а значит, только повысит уровень сахара в организме. Никакой пользы и сытости!