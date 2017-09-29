Медики назвали неизвестную ранее причину боли в спине

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Оказывается, позвоночник и проблемы с ним - это не единственная причина появления боли в спине.Австралийские ученые провели в недавнем времени глобальное исследование, в котором принимали участие люди с абсолютно здоровым позвоночником и суставами, а также те, кто ранее имел некоторые проблемы с позвоночным столбом и костной системой в целом.Неврологи создали аппарат, который осуществляет разные уровни нагрузки на позвоночник, о действии коего и рассказывали участники эксперимента. То есть, всем по очереди ученые давали "почувствовать" более слабую, а потом и мощную, нагрузку на позвоночник, после чего участники исследования заполняли анкеты, указывая на уровень болевых ощущений.В итоге неврологи выявили неожиданную причину появления болей в спине, совершенно не связанную с реальными проблемами позвоночника. Как оказалось, полностью здоровые участники исследования правильно интерпретировали уровень боли и не пытались преувеличивать. А вот те, кто ранее уже сталкивался с тем, как болит поясница или другая часть спины, боялись даже самой слабой нагрузки и не могли терпеть боль, которой на самом деле не было.Ученые пришли к выводу, что во многих случаях, когда у человека болит спина, он может "приукрасить" свои ощущения, делая их весомыми и совсем нетерпимыми, потому как его мозг при малейшей нагрузке на позвоночник подает сигнал о сильной боли, основываясь на опыте прошлого.Получается, что еще одной причиной боли в спине является не всегда адекватная реакция мозга человека на любую нагрузку, оказываемую на позвоночник. Если вы подвернули ногу, а болит также, как и при переломе пару лет назад, то обратитесь к врачу, быть может вы просто преувеличиваете и в действительности боль не такая уж и невыносимая.