Названо лучшее народное средство от кашля

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Как лечить кашель с помощью банана и меда.О целебных свойствах мёда известно каждому. Наши бабушки лечились этим сладким продуктом, наши мамы спасали нас кружкой горячего молока с мёдом в период зимней простуды, мы так же лечим собственных детей. Однако, что случится, если смешать мёд с экзотическим бананом?Сарафанное радио донесло до нас удивительный факт: банан с мёдом — чуть ли не лучшее средство от кашля.Вместо того чтобы уговаривать тебя потратиться на очередной баснословно дорогой препарат, мы советуем тебе попробовать эффективное, а главное — домашнее средство от кашля. Долой аптечную химию!Банан от кашляУдивительно, как такой уже привычный фрукт способен избавить от сухого кашля, стимулировать откашливание мокроты да еще и зарядить энергией. Мякоть банана богата витаминами B, PP, A и C. В бананах содержится большое количество клетчатки, сахарозы, каротина, ферментов, калия, магния, железа и других полезных микроэлементов и минералов.Такой состав фрукта помогает повысить иммунитет, следовательно, банан является крайне полезным продуктом при лечении ОРВИ и других инфекционных заболеваний. А о полезных свойствах мёда можно говорить часами…Средство от кашля с бананом и мёдом наносит двойной урон инфекции, стимулирует восстановление жизненных сил организма и ускоряет процесс выздоровления. Приготовить такое лекарство очень просто. Тебе понадобятся всего 3 ингредиента.ИНГРЕДИЕНТЫ2 спелых банана2 ст. л. мёда400 мл водыПРИГОТОВЛЕНИЕНалей воду в кастрюлю и поставь на небольшой огонь. Доведи до кипения и выключи огонь.Спелые бананы промой и очисти от кожуры. Мякоть фрукта измельчи в блендере или раздави при помощи вилки.Добавь мякоть банана в кипяток, медленно помешивай до образования однородной массы.Когда смесь остынет, добавь 2 ст. л. мёда и тщательно перемешай. Лекарство готово!Препарат из мёда и банана следует принимать 3–4 раза в сутки за полчаса до приема пищи или после еды. Малышам до года употребление мёда крайне не рекомендовано.А вот взрослым следует употреблять по 1–2 ст. л. средства, предварительно его подогрев. Уже после первого дня лечения в бронхах начнется восстановительный процесс, хотя рекомендуем принимать бананово-медовую смесь не менее недели.Важно! При аллергии на мёд не советуем употреблять данную смесь для лечения кашля. Аллергикам следует приготовить напиток из молока и банана и употреблять его горячим для лечения и профилактики простудных заболеваний.