Названо лучшее народное средство от кашля
О целебных свойствах мёда известно каждому. Наши бабушки лечились этим сладким продуктом, наши мамы спасали нас кружкой горячего молока с мёдом в период зимней простуды, мы так же лечим собственных детей. Однако, что случится, если смешать мёд с экзотическим бананом?
Сарафанное радио донесло до нас удивительный факт: банан с мёдом — чуть ли не лучшее средство от кашля.
Вместо того чтобы уговаривать тебя потратиться на очередной баснословно дорогой препарат, мы советуем тебе попробовать эффективное, а главное — домашнее средство от кашля. Долой аптечную химию!
Банан от кашля
Удивительно, как такой уже привычный фрукт способен избавить от сухого кашля, стимулировать откашливание мокроты да еще и зарядить энергией. Мякоть банана богата витаминами B, PP, A и C. В бананах содержится большое количество клетчатки, сахарозы, каротина, ферментов, калия, магния, железа и других полезных микроэлементов и минералов.
Такой состав фрукта помогает повысить иммунитет, следовательно, банан является крайне полезным продуктом при лечении ОРВИ и других инфекционных заболеваний. А о полезных свойствах мёда можно говорить часами…
Средство от кашля с бананом и мёдом наносит двойной урон инфекции, стимулирует восстановление жизненных сил организма и ускоряет процесс выздоровления. Приготовить такое лекарство очень просто. Тебе понадобятся всего 3 ингредиента.
ИНГРЕДИЕНТЫ
2 спелых банана
2 ст. л. мёда
400 мл воды
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Налей воду в кастрюлю и поставь на небольшой огонь. Доведи до кипения и выключи огонь.
Спелые бананы промой и очисти от кожуры. Мякоть фрукта измельчи в блендере или раздави при помощи вилки.
Добавь мякоть банана в кипяток, медленно помешивай до образования однородной массы.
Когда смесь остынет, добавь 2 ст. л. мёда и тщательно перемешай. Лекарство готово!
Препарат из мёда и банана следует принимать 3–4 раза в сутки за полчаса до приема пищи или после еды. Малышам до года употребление мёда крайне не рекомендовано.
А вот взрослым следует употреблять по 1–2 ст. л. средства, предварительно его подогрев. Уже после первого дня лечения в бронхах начнется восстановительный процесс, хотя рекомендуем принимать бананово-медовую смесь не менее недели.
Важно! При аллергии на мёд не советуем употреблять данную смесь для лечения кашля. Аллергикам следует приготовить напиток из молока и банана и употреблять его горячим для лечения и профилактики простудных заболеваний.
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Добавил ignat в категорию Пульмонология
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