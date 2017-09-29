Дискомфорт при ношении контактных линз: как с ним бороться?
Тем не менее, при всех своих безусловных достоинствах перед коррекцией зрения с помощью очков, мягкие контактные линзы имеют и свои недостатки. При их ношении возможно появление неприятных ощущений в глазах — чувство жжения, зуда, песка, инородного тела в глазу, слезотечения или сухости глаз. Терпеть их недопустимо: дискомфорт может указывать на микроповреждения конъюнктивы и роговицы глаза, которые нередко осложняются бактериальным воспалением.
Причинами осложнений при ношении контактных линз могут быть болезни роговицы или ее травмы, те или иные болезни конъюнктивы, а также индивидуальные особенности строения слезных желез и их заболевания, при которых происходит снижение качества и количества вырабатываемой слезной жидкости. Влиять на переносимость контактных линз может и наличие некоторых хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, а также состояние авитаминоза или прием некоторых лекарственных средств.
Но не только наличие заболеваний или травм может стать причиной непереносимости контактных линз. Компоненты материала, из которого изготовлены линзы или вещества, входящие в состав раствора для их промывания, тоже могут провоцировать появление дискомфорта. Кроме того, банальное несоблюдение правил ухода и ношения линз также способно привести к появлению осложнений. Особенно опасны промывание линз обычной водой вместо специального раствора, надевание линз грязными руками, сон в линзах и превышение допустимого времени их ношения.
Даже малейшее неудобство — сигнал о том, что что-то идет не так. Причем речь не только о
Возникновение дискомфорта при ношении контактных линз не редкость, но это не значит, что из-за него придется кардинально менять способ коррекции зрения. При правильном подборе линз, соблюдении правил их ношения, должном уходе за линзами и использовании в качестве дополнения препаратов на основе декспантенола, стимулирующих восстановление роговицы, болезненные ощущения пройдут.
*5% -максимальная концентрация декспантенола среди глазных форм в РФ. По данным Государственного реестра лекарственных средств, Государственных медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, а также по данным из открытых источников производителей (официальных сайтов, публикаций), апрель 2017
**Фармакотерапия без ошибок. Астахов Ю.С., 2016, с.248
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