Гастроэнтерологи настоятельно не рекомендуют есть холодную пищу

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Употреблять пищу следует либо в теплом, либо в горячем виде, но никак не в холодном. Исключение составляют лишь десерты и закуски.В один голос гастроэнтерологи со всего мира предупреждают – холодная пища практически сразу же «перебрасывается» в тонкий кишечник, где не может перевариться.К примеру, категорически не рекомендуется пить холодный чай, в котором образуются бактерии, которые препятствуют нормальному функционированию кишечника.Из-за регулярного употребления холодных блюд замедляется обмен веществ и неконтролируемо растет вес.