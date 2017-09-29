Гастроэнтерологи настоятельно не рекомендуют есть холодную пищу
В один голос гастроэнтерологи со всего мира предупреждают – холодная пища практически сразу же «перебрасывается» в тонкий кишечник, где не может перевариться.
К примеру, категорически не рекомендуется пить холодный чай, в котором образуются бактерии, которые препятствуют нормальному функционированию кишечника.
Из-за регулярного употребления холодных блюд замедляется обмен веществ и неконтролируемо растет вес.
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Добавил labus в категорию Разное
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