Ученые рассказали об опасностях от пользования смартфоном

Безусловно, развитие технологий положительно влияет на скорость работы, различные процессы и так далее. Однако медики предупреждают, что пользоваться всем нужно аккуратно и не бесконечно. Знаете меру – будете здоровы. Особенно это касается компьютеров и мобильных телефонов.Например, есть так называемый «эффект гугла» - когда возникает что-то непонятное, человеку проще открыть браузер на ПК или смартфоне, ввести в поисковике нужное словосочетание и прочесть уже ранее подобранное другими решение, чем додуматься до него самостоятельно. Специалисты считают, что это влияет на ухудшение памяти, а также слабее тренирует мозг. Безусловно, никто не заставляет нас заново придумывать велосипед перед тем, как начать им пользоваться, однако иногда стоит и удержаться от того, чтобы брать в руки «мобильник» для поиска какого-нибудь ответа, если есть хоть один шанс, что его поймёте и самостоятельно.Нельзя не упомянуть и про «рассеянное внимание». В своё время некие учёные провели эксперимент: они разделили добровольцев на две группы, и первая пользовалась телефоном долго, а вторая – где-то до 1 часа за сутки. При этом, обязательно нужно было две недели вести дневник о своём здоровье, как оно меняется. Итоги были поразительные: около половины тех, кто оказался во второй группе, спустя три дня даже забыли, что в эксперименте участвуют. В их дневниках было очень мало записей.Кроме того, есть синдром фантомного звонка, когда человеку начинает казаться, что ему бесконечно кто-то звонит или набирает сообщение. Выделяют даже целую болезнь номофобию – это страх лишиться мобильного телефона. Очень важно, чтобы гаджет был всегда чистым, поскольку он способен выступать, как рассадник для разных нехороших микроорганизмов. Специалисты не советуют кому-то давать ваш телефон в руки, протирать корпус специальными салфетками, ни в коем случае не класть телефон в то место, где вы едите, и так далее. Не так давно в СМИ появилась информация, что из-за пользования смартфоном может ухудшиться состояние кожи.Как считает, в частности, исследователь из Университета Аризоны Чарльз Герб, те самые микробы и патогенны, которые оказываются на корпусе гаджета, способны приводить к раздражению и аллергии. То есть, возникает так называемый «мобильный дерматит» - сыпь, прыщи, разные неприятные штуки на губах, щеках и так далее. Кроме того, в доброй половине моделей телефонов присутствует в некотором количестве никель, а он только усугубляет положение дел.У школьников возможно развитие острого содружественного сходящегося косоглазия. Такие сведения появились в начале сентября по итогам изучения историй болезней пациентов детского офтальмологического и страбизмологического отделения Национальной больницы Университета Чоннам в Южной Корее. Оказалось, что те подростки, которые использовали телефон часов по шесть каждый день в период до 4 месяцев, потом испытывали вот такие проблемы со зрением. В среднем, косоглазие составляло до 10 градусов. Если ребёнка ограничивали в пользовании гаджетом на месяц, то болезнь полностью не уходила, однако уровень понижался. Всё из-за того, что школьники не редко смотрят на экран в прямом смысле одним глазом, оба просто не нужны, чтобы изучить то, что им интересно. В целом, телефон и без того способен ухудшать зрение. Специалисты рекомендуют не делать подсветку очень яркой. Так и зарядка у вашего гаджета дольше продержится, и глаза будут меньше уставать, в частности.Также есть вероятность, что мобильный телефон влияет на сон. Всё дело в том, что многие современные люди не могут оторваться от смартфона даже когда засыпают, а это, как считают эксперты, в корне не верно. Лучше отложить гаджет в сторону, а потом лечь, иначе информация, полученная с дисплея, будет ещё очень долго перевариваться головным мозгом, и, следовательно, настоящее расслабление наступит далеко не сразу. Ещё есть такое любопытное заболевание, как стенозирующий теносиновит де Кервена.По сути, длинное название обозначает синдром так называемого «смартфонного пальца» - боли в большом пальце из-за необходимости много им нажимать. Активная СМС-переписка, ответ на электронную почту через мобильник и так далее – своего рода чуть ли не «профессиональная болезнь» для тех, кто по долгу службы часто пользуется гаджетом. Правда, такую травму, как отмечают эксперты, сложно будет доказать, чтобы получить за неё что-то в суде, если подадите иск. В целом, специалисты рекомендуют больше пользоваться именно современными гаджетами с сенсорным экраном, даже если вы ярый любитель «кнопочного олдскула» - от движений по экрану палец просто меньше устаёт.Также есть некоторые весьма спорные заболевания от мобильного телефона. Одни специалисты доказывают, что такое есть, а другие их критикуют. В первую очередь, к этому относится ухудшение качества спермы у мужчины вплоть до доведения его до бесплодия. Сюда же относят и рекомендацию для дам в положении не пользоваться телефоном, поскольку ребёнок может родиться не здоровым. В некоторых случаях такое действительно было, но далеко не во всех. Наконец, то, что из-за мобильного телефона может развиться онкологическое заболевание. Часть специалистов считают, что активным пользователем обеспечен рак мозга либо рак слюнной железы, а другие утверждают, что совсем не это влияет на болезнь.