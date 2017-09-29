5 типов людей, от которых нужно держаться подальше

Общение с некоторыми людьми вызывает негативные эмоции – злость, отчаяние, тоску, портит настроение и отбивает желание что-либо делать. Это верный признак контакта с «токсичной» личностью. Психиатр Ральф Райбек выделяет пять типов таких людей и советует прекратить с ними общение.«Токсичными» могут быть не только случайные знакомые или коллеги. Под одно из приведенных ниже описаний может подойти кто-то из родственников, деловой партнер или очень близкий друг. Конечно, совсем перестать общаться с таким человеком будет сложно, но постарайтесь хотя бы свести контакты к минимуму для своего же блага. И нет, это совсем не признак эгоизма.1. КритикОн видит ошибки в действиях и решениях, постоянно критикует поведение, манеру одеваться и держаться на людях. Да вы хоть что-нибудь вообще делаете правильно? Рядом с критиком вы всегда чувствуете себя никчемным, ошибкой природы. Как бы сильно вы ни старались, у вас никогда не выходит ничего путного. При этом критик только ругает, но не дает советы.Допустим, когда вы опаздываете на встречу с ним на 15 минут и вместо того, чтобы спросить, что случилось, критик сразу бросается упрекать вас: «Ты такой необязательный – никогда не можешь прийти вовремя! Вот почему у тебя в жизни все наперекосяк!» В этом отличие критика от хорошего друга, который бы точно спросил, почему вы задержались и не позвонили. Если же опоздание ваша вредная привычка, друг может по-доброму подшутить или попытаться помочь стать организованнее. Но критику это не нужно. Вместо того чтобы помогать, он попрекает вас и подавляет как личность, при этом постоянно самоутверждаясь за ваш счет.Важный момент: критик осуждает человека, а не его поведение. Очень часто в роли критика выступает родитель, говорящий ребенку: «Ты плохой мальчик / плохая девочка», вместо того чтобы сказать: «Ты поступил(а) плохо».2. Пассивный агрессорЭтот человек выражает недовольство вами или поведением намеками, недомолвками, многозначительным молчанием или подавая другие завуалированные сигналы. Он никогда не говорит прямо о своих желаниях и недовольстве. Вы должны догадаться сами и все исправить. На вопросы он отвечает загадками: «А ты сам не видишь?» и «А ты сам как думаешь?». Или же отвечает с видом жертвы: «Все нормально, я не обижаюсь».При этом пассивный агрессор продолжает сохранять дистанцию, демонстрируя, что вы виноваты. Общаться с таким человеком все равно что пытаться ходить по яичной скорлупе без хруста. Как бы осторожны вы ни были, хруст все равно раздастся.Вы попадаете в замкнутый круг, пытаясь выяснить, что он или она на самом деле думает, почему злится. Вы можете потратить полжизни, пытаясь разгадать логику поведения пассивного агрессора. Но нужно ли вам это?3. НарциссЭтот человек хочет всегда находиться в центре внимания. Он знает все и обо всем, он лучший в любом деле и не стесняется напоминать об этом каждую минуту. Даже если вы сами умный и успешный человек, рядом с ним вы всегда будете играть роль второго плана. Подумайте, зачем она вам?Нарцисс постоянно смотрит на окружающих сверху вниз. Вы даже можете захотеть с ним посоревноваться, но это занятие бессмысленное. Он всегда дает выход эмоциям, выплескивая наружу гнев и ненависть, которые копятся в нем из-за низкой самооценки. В подобных ситуациях нарциссы готовы уничтожить всех вокруг.4. Каменная стенаЭтот человек может называть себя вашим другом. Однако, когда возникают проблемы, он отказывается делиться чувствами. Он постоянно уходит от прямых вопросов, и из-за этого вы чувствуете себя недостойным близкого общения.Он не просто отказывает вам в общении, он заставляет вас испытывать разочарование и гнев. Эта выигрышная тактика политических дебатов абсолютно неприемлема в дружеском общении. Поведение «каменной стены» отчасти напоминает пассивно-агрессивное поведение, только он не пытается донести до вас скрытое сообщение. Он вообще не считает нужным что-то говорить.5. Асоциальная личностьВ поведении такого человека прослеживаются как черты социопата (агрессивность и непредсказуемость), так и наклонности психопата (неспособность к раскаянию и сочувствию, использование других в своих интересах, жадность, мстительность). Асоциальная личность – это психологический хамелеон, играющий эмоциями других людей, чтобы добиваться своего и управлять ситуацией.Такой человек мастерски плетет свою сеть, и другие не догадываются о его сущности. Более того: асоциальную личность часто считают душой компании и отличным другом. Однако, влюбив в себя окружающих, асоциальная личность начинает использовать их в своих целях. Противостоять такому хищному поведению очень сложно. Окружающие отказывается верить в любой негатив, касающийся асоциальной личности, отвергая любые доказательства, пока не становится слишком поздно.Узнали в одном из этих типов кого-то из своего окружения? Срочно спасайтесь бегством. Ну а если ваш круг общения состоит только из таких людей, это повод задуматься, почему вы их выбираете и чем притягиваете.Об экспертеРальф Райбек (Ralph S. Ryback) – психиатр, специалист по лечению зависимостей.