Как распознать варикоз?

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На вопрос "Как выглядит варикоз?" мы в большинстве случаев отвечаем: "Варикоз - это вздутые синие вены на ногах". Что не совсем верно. Вздутые вены –признак того, что болезнь уже находится в запущенной стадии. Однако в начальной стадии варикоз внешне почти незаметен, и распознать его может только врач флеболог. Но мало кто пойдет к специалисту, когда внешних признаков надвигающихся неприятностей нет.Таким образом, то, что на вид ноги кажутся здоровыми, еще не означает, что с ними все в порядке. Ориентироваться, в первую очередь, нужно на ощущения: усиливающаяся к концу дня усталость ног, отеки, тупая боль, немного уменьшающаяся при ходьбе, гудение в ногах свидетельствуют о возможных проблемах с венами. Пройди наш тест, и ты узнаешь, все ли в порядке с твоими ногам.Тест:1. На твоих ногах есть выступающие вены или прожилки?А – Нет (5 баллов)Б – Есть небольшие прожилки или сосудистые звездочки (10 баллов)В – В некоторых местах выступают вены (15 баллов)2. Часто ли у тебя отекают ноги?А – Достаточно редко (0 баллов)Б – Ежедневно, но отеки небольшие (5 баллов)В – Каждый день, причем проходят отеки только к утру (15 баллов)3. Устают ли у тебя ноги к концу дня?А – Редко (0 баллов)Б – К концу дня возникает тяжесть в ногах (5 баллов)В – Да, ноги становятся тяжелыми и гудят (10 баллов)4. Сколько времени ты принимаешь гормональные контрацептивы?А – Я не принимаю контрацептивы (0 баллов)Б – От полугода до двух лет (5 баллов)В – Больше двух лет (10 баллов)5. В какой обуви ты чаще всего ходишь?А – В спортивной (0 баллов)Б – В туфлях на маленьких каблуках (5 баллов)В – В туфлях на высоких каблуках (15 баллов)6. У кого-нибудь из твоих родственников есть варикоз?А – Нет (0 баллов)Б – Да (5 баллов)Результаты:От 5 до 15 баллов. Скорее всего, у тебя с ногами все в порядке – особенно, если нет жалоб на усталость и отеки. Стопроцентную уверенность в том, что варикоз в ближайшие годы тебе не грозит, даст УЗИ-диагностика.От 20 до 45 баллов. Похоже у тебя варикоз в начальной стадии развития. Только без паники: начальная стадия – это гораздо лучше, чем завершающая. В плане усилий и времени, требующихся для лечения. Пройди полное обследование вен, чтобы выяснить, в каком они состоянии и что нужно предпринять для улучшения ситуации.От 50 до 70 баллов. Срочно к флебологу! Не доводи до осложнений. Как говорят врачи: не так страшен варикоз, как его последствия.Внимание!Какими бы ни были результаты теста, не стоит ограничиваться самодиагностикой. Будет лучше, если ты найдешь время и все-таки посетишь флеболога.ДиагностикаДля тех, кого пугает визит к врачу, расскажем, как происходит постановка диагноза.Диагностика начинается с осмотра и беседы пациента с врачом. На развитие болезни влияет множество факторов: образ жизни, привычки и особенности (лишний вес, малоподвижный образ жизни, курение, плоскостопие, наследственность и т.п.).После внешнего осмотра врач флеболог переходит к инструментальной диагностике, чтобы поставить окончательный диагноз и выбрать оптимальную лечебную тактику.К основным способам инструментальной диагностики относятся:Ультразвуковая допплерография - по сути, этот вид диагностики очень похож на обычное УЗИ. Метод позволяет оценить состояние сосудистых стенок и скорость кровотока в венах (в том числе – наличие или отсутствие застоя крови в отдельных участках вен, которое обычно бывает при варикозе), поможет выявить ранние поражения сосудов. Однако при допплерографии не видны тромбы, следовательно, этот метод не подходит для диагностики тромбоза глубоких вен.Дуплексное сканирование – метод сочетает в себе УЗИ и цветное картирование. На экран монитора выводится трехмерное изображение венозного русла, на котором с помощью цвета отражены процессы, происходящие в сосудах. Дуплексное сканирование дает возможность отследить направленность кровотока, состояние глубоких вен.В особо сложных случаях (например, при подозрении на тромбоз глубоких вен, при врожденных сосудистых аномалиях, при решении вопроса о выборе лечения) для диагностики используются инвазивные методы исследования, связанные с введением рентгеноконтрастых веществ в вены. Инвазивные методы диагностики не только самые точные, но и самые травматичные. Поэтому они применяются в случаях острой необходимости.Не откладывай визит к флебологу. Это не займет много времени, но позволит тебе чувствовать себя уверенно и остановить варикоз вовремя.