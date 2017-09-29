Как распознать варикоз?
Таким образом, то, что на вид ноги кажутся здоровыми, еще не означает, что с ними все в порядке. Ориентироваться, в первую очередь, нужно на ощущения: усиливающаяся к концу дня усталость ног, отеки, тупая боль, немного уменьшающаяся при ходьбе, гудение в ногах свидетельствуют о возможных проблемах с венами. Пройди наш тест, и ты узнаешь, все ли в порядке с твоими ногам.
Тест:
1. На твоих ногах есть выступающие вены или прожилки?
А – Нет (5 баллов)
Б – Есть небольшие прожилки или сосудистые звездочки (10 баллов)
В – В некоторых местах выступают вены (15 баллов)
2. Часто ли у тебя отекают ноги?
А – Достаточно редко (0 баллов)
Б – Ежедневно, но отеки небольшие (5 баллов)
В – Каждый день, причем проходят отеки только к утру (15 баллов)
3. Устают ли у тебя ноги к концу дня?
А – Редко (0 баллов)
Б – К концу дня возникает тяжесть в ногах (5 баллов)
В – Да, ноги становятся тяжелыми и гудят (10 баллов)
4. Сколько времени ты принимаешь гормональные контрацептивы?
А – Я не принимаю контрацептивы (0 баллов)
Б – От полугода до двух лет (5 баллов)
В – Больше двух лет (10 баллов)
5. В какой обуви ты чаще всего ходишь?
А – В спортивной (0 баллов)
Б – В туфлях на маленьких каблуках (5 баллов)
В – В туфлях на высоких каблуках (15 баллов)
6. У кого-нибудь из твоих родственников есть варикоз?
А – Нет (0 баллов)
Б – Да (5 баллов)
Результаты:
От 5 до 15 баллов. Скорее всего, у тебя с ногами все в порядке – особенно, если нет жалоб на усталость и отеки. Стопроцентную уверенность в том, что варикоз в ближайшие годы тебе не грозит, даст УЗИ-диагностика.
От 20 до 45 баллов. Похоже у тебя варикоз в начальной стадии развития. Только без паники: начальная стадия – это гораздо лучше, чем завершающая. В плане усилий и времени, требующихся для лечения. Пройди полное обследование вен, чтобы выяснить, в каком они состоянии и что нужно предпринять для улучшения ситуации.
От 50 до 70 баллов. Срочно к флебологу! Не доводи до осложнений. Как говорят врачи: не так страшен варикоз, как его последствия.
Внимание!
Какими бы ни были результаты теста, не стоит ограничиваться самодиагностикой. Будет лучше, если ты найдешь время и все-таки посетишь флеболога.
Диагностика
Для тех, кого пугает визит к врачу, расскажем, как происходит постановка диагноза.
Диагностика начинается с осмотра и беседы пациента с врачом. На развитие болезни влияет множество факторов: образ жизни, привычки и особенности (лишний вес, малоподвижный образ жизни, курение, плоскостопие, наследственность и т.п.).
После внешнего осмотра врач флеболог переходит к инструментальной диагностике, чтобы поставить окончательный диагноз и выбрать оптимальную лечебную тактику.
К основным способам инструментальной диагностики относятся:
Ультразвуковая допплерография - по сути, этот вид диагностики очень похож на обычное УЗИ. Метод позволяет оценить состояние сосудистых стенок и скорость кровотока в венах (в том числе – наличие или отсутствие застоя крови в отдельных участках вен, которое обычно бывает при варикозе), поможет выявить ранние поражения сосудов. Однако при допплерографии не видны тромбы, следовательно, этот метод не подходит для диагностики тромбоза глубоких вен.
Дуплексное сканирование – метод сочетает в себе УЗИ и цветное картирование. На экран монитора выводится трехмерное изображение венозного русла, на котором с помощью цвета отражены процессы, происходящие в сосудах. Дуплексное сканирование дает возможность отследить направленность кровотока, состояние глубоких вен.
В особо сложных случаях (например, при подозрении на тромбоз глубоких вен, при врожденных сосудистых аномалиях, при решении вопроса о выборе лечения) для диагностики используются инвазивные методы исследования, связанные с введением рентгеноконтрастых веществ в вены. Инвазивные методы диагностики не только самые точные, но и самые травматичные. Поэтому они применяются в случаях острой необходимости.
Не откладывай визит к флебологу. Это не займет много времени, но позволит тебе чувствовать себя уверенно и остановить варикоз вовремя.
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