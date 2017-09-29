Ароматерапия – приятный и полезный метод лечения депрессии

Подписывайтесь на наш Twitter , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Чума 21 века – именно под таким громким именем она шагает по планете. По прогнозам к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире, обогнав сегодняшних лидеров - инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания.Именно она будет убийцей №1. Уже сегодня более половины всех самоубийств на планете совершают люди, находящиеся в депрессии. Статистика знает многое, но она может только подсчитать потери или составить прогноз – она не способна заглянуть в душу каждого, кто пережил хотя бы один депрессивный эпизод. У каждого своя боль, свой страх, своя причина для страдания, свой способ лечения депрессии и возвращения в лоно жизни.«У меня депрессия». Зачастую мы произносим эти слова, не задумываясь над их смыслом. А что такое депрессия? В первую очередь депрессия - это не просто плохое, подавленное настроение. Человеку свойственно испытывать чувства и эмоции, которые мы называем отрицательными - грусть, уныние, подавленность, скорбь, печаль. Это совершенно нормально для здоровой психики.Жизнь не стоит на месте - мы грустим и радуемся, плачем и смеемся, иными словами - живем. И как всегда «после радости неприятности по теории вероятности». В целом же, несмотря на всплески в ту или иную сторону, уровень настроения держится у отметки, которую мы называем «нормальным».При депрессии состояние подавленности может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Впрочем, в случаях затяжных депрессии этот срок может растянуться на годы. Один из признаков депрессии – это отсутствие надежды.Да, иногда человеку в силу обстоятельств может быть как угодно плохо, но он знает, что это временное явление. Он знает, что когда-нибудь выйдет солнце и просушит слезы. Он сможет улыбаться и радоваться жизни. Но во время депрессии кажется, что это навсегда, а будущее рисуется в крайне мрачных красках. По сути его и нет вовсе. Будущего. Кажется, что так будет продолжаться всегда.Депрессия не является признаком слабости характера - это самая настоящая болезнь, которая нередко требует медицинского вмешательства. В результате депрессии нарушаются биохимические процессы, происходящие в организме.В частности уменьшается уровень медиаторов (серотонина, норипинефрина и др.), которые и передают информацию между нервными клетками мозга – нейронами. Поэтому лечение депрессии и стрессов не стоит откладывать на неопределенный строк.Основная причина депрессии – это стрессы (психогенная депрессия). К депрессии могут привести различные ситуации - начиная от самых тяжелых: смерти близкого человека или потери работы и заканчивая повседневными мелочами: конфликтами с близкими, коллегами, начальством, одиночеством, несбывшимися мечтами, личными проблемами.Конечно, при потере близкого человека тоска и печаль естественны, но иногда их глубина и продолжительность бывает настолько велика, что приходится прибегать к медицинской помощи. Да что там говорить – и стрессы более мелкого масштаба вовсе не безобидны для нашей психики – они, постепенно накапливаясь, загоняют человека в клетку, выбраться из которой без лечения депрессии зачастую бывает очень непросто.О депрессии можно говорить долго и складно, а можно просто молчать. Не важно. Ничего не произойдет, пока ты не начнешь действовать. Здесь собрано то, что помогает, попавшему в липкие сети депрессии... Итак, как это не прискорбно, на сегодняшний день от депрессии не изобрели средств, которые действуют мгновенно. Выход из депрессии – это действительно ВЫХОД. И он действительно подразумевает движение, действие, усилие.Ароматерапия – приятный и полезный метод лечения депрессии. Ароматические масла через кожу проникают в кровь и далее расходятся по всему телу, а через мембраны и основание носа – в мозг и напрямую влияют на настроение, поскольку достигают отделов мозга, отвечающих за эмоции.Существует много способов применения эфирных масел – можно вдыхать их запах из флакона, разбрызгивать в комнате, использовать для массажа, но наиболее распространенным и эффективным является аромалампа. Аромалампа представляет собой небольшой (чаще фарфоровый или керамический) сосуд, в нижней части которого находится горящая свеча, а в верхней – немного воды, в которую добавлено несколько капель масла.От нагревания запах масла достаточно быстро распространяется по всей комнате и сохраняется в ней, пока не выкипит вода. Ароматерапевты не рекомендует использовать одно и тоже масло или смесь масел слишком долго – они могут потерять свою эффективность.Также особо хочется отметить благотворное и успокаивающее влияние на психику ванн, эффект которых можно усилить, если растворить в воде несколько капель масла. Еще Фома Аквинский рекомендовал при хандре (наряду со сном) созерцать страсти Господни (то есть обращать взор вовне, от себя на большие страдания) и принимать ванны.Довольно эффективным методом лечения депрессии является выплеск эмоции. Отрицательные эмоции – постоянные спутники депрессии, но в цивилизованном обществе их не принято выражать открыто. Как часто бывает, в то время когда внутри клокочет гнев и обида, нам приходится сдерживать эмоции, натягивая на лицо подходящую к этому случаю маску. В этом мире ничто не исчезает бесследно, так что подавленные эмоции обязательно уйдут в подсознание и там продолжат свое разрушительное воздействие.Музыка – врачеватель не только депрессии, но и множества болезней души. Можно, наоборот, заниматься лечением депрессии в полной тишине. Регулярная релаксация меняет химию организма, а глубокие стадии расслабления заставляют мозг выделять эндорфины, поднимающие настроение.Медитация позволяет добиться подобных результатов. Хотя термин «релаксация» обычно применяется в отношении к нашему телу, а «медитация» - в отношении к мозгу, оба метода успокаивают и восстанавливают равновесие системы «тело-мозг». Итак - расслабиться. На первый взгляд - что же может быть проще. Но ты вряд ли сможешь сделать это. Вибрации города очень глубоко проникли в твои мысли, в твои поступки, в твое тело.Расслабиться полностью – это значит отключиться от внешнего мира (убрать привычный звук телевизора или тюнера), уйти от своих мыслей, а просто оказаться наедине с самым близким человеком – с самим собой.Например, на свежем отдыхе, вдали от городской суеты, где можно с головой окунуться в природу и наслаждаться пением птиц. Для этого подойдёт верховая езда, потому, что лошадь – это такое гармоничное животное, что любой контакт с ней приносит радость и исцеляет душу.Способов победить стресс великое множество. Самое главное – снять напряжение. Почувствуйте особую атмосферу SPA, таинства: неяркий свет, горящие свечи, благовония и ароматы, тихая успокаивающая музыка, приглушенные голоса, журчание воды: все здесь навевает ощущение полного спокойствия и счастья, примите процедуру «Абхьянга».Два специалиста выполняют массаж синхронными движениями, глубоко втирая масло в тело клиента от головы до ног. Всего за один час вы окажетесь в состоянии глубокой релаксации. Чудодейственная сила этой процедуры питает кожу и способствует очищению и вылечиванию.Лечебные масла, настоянные на травах по рецептам Аюрведы, специально подобранные и изготовленные с учетом конституции вашего тела и дисбаланса. Они глубоко проникают в кожу, высвобождая растворимые в маслах токсины из тканей, помогают телу снова вернуть гармонию и совершенство.