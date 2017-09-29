Ученые: Курение полезно для здоровья

По утверждениям ученых, курение может способствовать сосредоточенности и работе памяти. Открытие сулит надежду на то, что никотиновые таблетки, по действию подобные сигаретам, станут лекарством от болезни Альцгеймера.Специалисты разрабатывают препараты, которые имитируют воздействие активных ингредиентов табака, стимулирующих деятельность мозга, но не вызывающих сердечно-сосудистых заболеваний, рака, инсультов, а также привыкания.Эти исследования начались после того, как при лабораторных экспериментах была открыта способность никотина повышать интеллект и улучшать память у животных, пишет InoPressa.Группа исследователей, представляющая свои новейшие выводы сегодня на конференции по вопросам деятельности головного мозга, надеется, что новые препараты, которые поступят в продажу через пять лет, будут иметь меньше побочных эффектов, чем ныне существующие лекарства от старческого слабоумия.Однако, подчеркивают они, новый принцип лечения не станет панацеей от болезни Альцгеймера. В лучшем случае он обеспечит больным несколько дополнительных месяцев самостоятельной жизни. О том, что табак оказывает на мозг стимулирующее воздействие, известно давно. В викторианскую эпоху врачи прописывали курение для обострения интеллектуальных способностей и облегчения сосредоточения.Однако такие фатальные побочные эффекты, как онкологические заболевания, инсульт и болезни сердца, означают, что медицина пренебрегала положительными сторонами табака.Профессор Иэн Стоулмен из Института психиатрии при King's College (Лондон) доказал, что никотин может улучшать результаты крыс при тестировании на интеллектуальный уровень и память."Вещества, которые мы называем наркотиками, в большинстве случаев действительно оказывают смешанное – не только негативное, но и положительное воздействие. В этом смысле никотин – не исключение", – сказал он."Когда 10 лет тому назад мы приступили к этим исследованиям, то вовсе не думали, что столкнемся с положительным влиянием на мыслительные способности нормальных особей"."Но нам удалось обнаружить, что эффект есть: резкое введение никотина в организм слегка улучшает результаты нормальных крыс при выполнении заданий экспериментаторов".Группа исследователей во главе со Стоулменом приучила крыс реагировать на краткую вспышку света, вставая на определенное место в клетке. Если крыса перемещалась на правильное место, ее вознаграждали едой.Пройдя курс обучения, крысы правильно реагировали на вспышку примерно в 80% случаев, а после инъекции никотина результативность выросла еще на 5%.Когда крыс отвлекали громким шумом, разница была намного более резкой. Без никотина они справлялись с заданием в 50% случаев, а "на никотине" – в 80%.Группа профессора Стоулермена изучила, как никотин действует на передачу сигналов в мозгу, улучшая память и способность к концентрации внимания, а также выявила ряд участвующих в этом процессе ключевых рецепторов мозга и химических веществ-носителей сигнала.Также выяснилось, что последовательность событий, влекущая за собой повышение интеллектуальных способностей, отличается от последовательности событий, приводящей к никотиновой зависимости."Мы полагаем, что химики-фармацевты, опираясь на эти различия, возможно, смогут разработать сложные лекарственные средства, воспроизводящие ряд положительных эффектов никотина", – сказал профессор.Выводы будут представлены сегодня в докладе на Форуме европейской нейрологии в Женеве.Фармацевтические компании уже 10-15 лет работают над препаратами на основе никотина, которые не оказывали бы негативного воздействия. Благодаря новым открытиям, возможно, "через несколько лет" появится новое лекарство на базе никотина.