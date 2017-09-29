Как взбодриться осенью: 10 популярных хитростей

Меньше тепла и солнца, больше стресса. Осенью падает не только температура и листья с деревьев, но и наш жизненный тонус. Журналист и писатель Изабель Артюс делится способами, как не дать ему снизиться до нулевой отметки.Специалисты единодушны: избежать осенней хандры и усталости невозможно – биологические ритмы возьмут свое. Осенью все живое угасает и засыпает. Неудивительно, что и нам все время хочется вздремнуть и энергии на активную деятельность не хватает. Но не стоит отчаиваться. Простые упражнения помогут взбодриться и не раскиснуть этой осенью.1. Холодная ванна для рукНичто так не бодрит тело, как холодная вода. Еще в середине XIX века католический священник Себастьян Кнейп, прославившийся методикой водолечения, доказал, что вода температурой ниже 18 °С оказывает сильное возбуждающее действие, прежде всего на нервную систему. Кнейп советовал пациентам осенью гулять по утрам по траве или, закатав штаны, ходить по берегу моря или реки.Прибегать к таким экстремальным методам не обязательно – вполне сгодятся контрастный душ или холодные ванночки для рук. Достаточно набрать в раковину ледяной воды (примерно 14 °С) и опустить туда кисти на 30 секунд. Потом не забудьте смазать руки питательным кремом.2. Упражнение «Большое дерево»Этому упражнению несколько тысяч лет. В практике цигун оно считается самым мощным способом получения жизненной энергии ци. «Большое дерево» не требует физических усилий. Главное – найти свободное время.Примите исходное положение: тело расслаблено, ноги на ширине плеч, ступни параллельны, колени немного согнуты, спина прямая. Таз нужно слегка подать вперед. Подбородок опущен, шея прямая. При этом голова будто подвешена за макушку. Язык касается верхнего неба, глаза прикрыты, но не закрыты совсем.Представьте, что ваши ноги превращаются в корни дерева и впитывают из земли влагу, питательные вещества и энергию инь. Представьте, что туловище растет и стремится к небу. Приподнимите руки так, чтобы ладони находились напротив пупка. Локти отставлены от туловища, будто вы обхватываете большой надувной мяч. Почувствуйте его между ладонями и пупком.Ощутите, как этот шар начинает расти, становится все больше, выходит за пределы вашего тела, и вы оказываетесь внутри него. Затем шар начинает уменьшаться, и вот он снова умещается в ваших руках. Повторите упражнение несколько раз.3. Дыхательная гимнастикаЛягте на коврик, положите руки под бедра, а ноги поднимите вертикально, оперевшись пятками о стену. Сделайте глубокий вдох, надув живот, и выдохните через нос. Повторяйте упражнение в течение пяти минут. Оно стимулирует отток крови от нижних конечностей и таза к верхней части тела, благодаря чему мозг лучше насыщается кислородом, а вы чувствуете себя бодрее.4. Йога пальцевЭто упражнение в практике мудры (йоги пальцев) называется мудрой энергии. Соедините большой, средний и безымянный пальцы, вытяните указательный палец и мизинец. Для достижения оптимального результата мудру рекомендуется делать один раз в день в течение 45 минут или три раза в день по 15 минут.5. Музыкальная паузаПсихолог Стефан Гетен считает, что правильно составленный плейлист поможет «подзарядить батарейки». Конечно, музыка должна быть не просто любимой. Треки нужно расположить в правильном порядке: сначала – медленные расслабляющие мелодии, но от трека к треку темп постепенно должен ускоряться.Он предлагает такой вариант: соната для фортепиано в темпе адажио, затем струнный квартет в сопровождении фортепиано в темпе модерато и, чтобы окончательно выйти из оцепенения, симфонический оркестр – аллегро. Оптимальная длительность музыкальной паузы – 20 минут. Составьте плейлист заранее и слушайте по пути на работу.6. Аюрведический чайПриготовить его несложно: смешайте по половине чайной ложки тмина, семян кориандра и укропа, залейте тремя стаканами кипятка. Дайте настояться 5-10 минут, процедите. Тмин улучшает пищеварение, стимулирует кровообращение; кориандр выводит тяжелые металлы и другие токсичные вещества; укроп – экспресс-очищение для печени.Также полезно добавлять в привычный черный или зеленый чай имбирь, лимон и куркуму. Этот состав улучшает настроение и заряжает энергией, поэтому правильнее пить его по утрам.7. СветотерапияЕдва поднявшись с постели, откройте шторы и включите во всех комнатах яркий свет. Это мгновенно блокирует выработку мелатонина – гормона сна, и вы сразу почувствуете себя бодрее. Не экономьте на электричестве в офисе, если хотите работать быстрее и эффективнее.8. Адаптогенные настоиЖеньшень, лимонник, родиола розовая – природные адаптогены. С одной стороны, эти растения сами адаптируются к потребностям человека, с другой – помогают организму приспособиться к условиям окружающей среды и легче переносить нагрузки. Адаптогены не токсичны, их можно принимать в виде аптечных настоек или делать отвары самостоятельно.9. Витамин DСолнца осенью мало, а без ультрафиолетового излучения невозможна реакция, приводящая к синтезу витамина D. А ведь именно он укрепляет иммунную систему и повышает настроение. Основные источники витамина D – жирные сорта рыбы (и особенно печень трески), мясо, желток яйца и молоко. Обязательно включите эти продукты в свой рацион.10. АроматерапияЦитрусовые масла, особенно масло сладкого апельсина, стимулируют выработку гормонов радости и активизируют работу мозга. Кроме того, они защищают дыхательные пути от вирусов и бактерий. Просто держите пузырек с эссенцией на рабочем столе и по мере необходимости делайте три глубоких вдоха.Об экспертеИзабель Артюс (Isabelle Artus) – журналист, автор книги «Маленький японский магазин» («La Petite Boutique japonaise», Flammarion 2016).