Интернет-одержимость похожа на воровство
Чрезмерное использование интернета в развлекательных и иных целях в настоящее время классифицируется профессионалами здравоохранения как расстройство психики, которое негативно сказывается на умственном здоровье и изменяет манеру поведения человека, приводя к навязчивой мании.
По словам специалистов, две возрастные группы наиболее подвержены этому новому виду психологического расстройства - подростки и люди «вокруг» 50 лет. Признаки интернет-склонности часто трудно диагностировать ввиду их неопределённости и индивидуальности, но чаще всего это симптомы нарушенного сна, социальная изоляция, потеря работы, плохая академическая успеваемость, периоды глубокой апатии и увеличенное беспокойство.
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