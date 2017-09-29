Цветные сны видят только шизофреники

Ученые из университета Сан-Антонио в штате Техас считают, что частые сновидения, сопровождающиеся яркими картинами, присущи пациентам психиатрических клиник, либо мужчинам и женщинам с пограничными расстройствами.Руководитель исследования Бравин Стент уверен, что как предрасположенность к шизофрении, так и наличие этого заболевания, меняет ахроматическое равновесие, которое может служить показателем диагностики отклонений психики.Обычно люди видят черно-белые изображения, но в ряде случаев, к примеру, под действием нервных стрессов или мозговых травматических нарушений, могут переживать в процессе ночного отдыха красочные сновидения. По сути, сны – это отражении нашей действительности, однако однородный и сильный раздражитель приводит к появлению постоянных цветных снов. В исследования приняли участие три равных по количеству группы добровольцев в возрасте от 25 до 47 лет.В первую категорию вошли больные шизофренией, во вторую – представители сильного и слабого пола, обладающие наследственными признаками данной патологии, и третью составили психически здоровые особи.В течение года за ними наблюдали американские специалисты, которые в процессе сна участников регистрировали на компьютерном томографе электрическую активность, указывающую на яркие сны. Выяснилось, что шизофреники в 20 раз чаще и больше видят цветные кошмары, чем все остальные.