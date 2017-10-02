Парацетомол убивает печень

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Снимающие боль лекарства в то же время повреждают печень из-за присутствующего в их составе ацетаминофена, известного как парацетамол.Почти 20000 американцев ежегодно попадают в больницы с повреждениями печени, вызванными чрезмерным употреблением ацетаминофена, сообщает ТСН.Дженнифер Кинг из Северо-западного университета в Чикаго подчеркивает: покупатели легко и без задней мысли покупают обезболивающие, доступные в свободной продаже, забывая об их потенциальной токсичности.Исследовательская группа Кинг опросила 45 человек, дабы выяснить их отношение к данным средствам. В итоге лишь 19 человек заявили, что они реально читают ингредиенты, указанные на этикетках. И лишь 14 человек были осведомлены о том, что основной компонент популярного средства Тиленола – ацетаминофен.Отсюда – на лицо реальная опасность передозировки. Ученые предлагают разработать универсальную маркировку для ацетаминофена, которая бы содержала информацию о максимальной допустимой дозировке и возможных негативных последствиях для печени.Помимо реакции со стороны печени, ацетаминофен может вызывать анемию, почечные колики, аллергию, выражающуюся в виде кожных высыпаний. Итак, поражения печени возможны при приеме 10 и более граммов ацетаминофена. Первые же симптомы передозировки дают о себе знать в течение 12 часов и могут вылиться в кому, аритмию и даже летальный исход.