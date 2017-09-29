В офисах, где есть растения, меньше болеют

Прослеживается любопытная закономерность: чем большим числом растений окружен сотрудник, тем реже он уходит на больничный.Растения в офисе снижают утомляемость, а также помогают сотрудникам избежать пересыхания горла, головных болей, кашля и сухой кожи.Исследование проводилось психологом Тиной Брингслимарк и ее командой в Норвежском университете естественных наук и в Университете Упсала, Швеция. Исследованием были охвачены 385 офисных работников.Ученые связывают результаты исследований с тем фактом, что сами растения и микробы в горшочном грунте удаляют из воздуха летучие органические соединения, которые могут повлиять на здоровье."Возможно, имеет место и психологический эффект: люди верят, что растения полезны для здоровья, и оценивают свое здоровье более оптимистично", - добавила доктор Брингслимарк.Как сообщает Daily Mail, ученый рекомендует выбирать для офисов растения не с цветами, а с большими листьями. "Большие поверхности листьев больше вырабатывают кислорода и лучше справляются с очищением воздуха от токсических веществ", - говорит она.Исследование норвежских ученых подтверждается их коллегами из США. Специалисты из Университета Вашингтона поручали офисным работникам решать задачи на компьютере. Те группы, которые сидели в помещениях с растениями, показали лучшую продуктивность, их реакция была быстрее в среднем на 12%.Также представители "зеленой" группы были меньше подвержены стрессу. Доктор Вирджиния Лор, руководившая исследованием, попутно доказала, что уровень запыленности на рабочих местах можно снизить на 20%, если окружить сотрудников растениями с декоративными листьями.