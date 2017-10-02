Ученые обнаружили редкий вид аллергии

Это может звучать как идеальная причина для отлынивания от занятий спортом, но ученые выявили законные основания для прекращения занятий фитнесом. Команда специалистов из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США выявила генетическую мутацию, которая отвечает за редкую форму крапивницы, возникающую в результате вибрации. Это состояние, известное как вибрационная крапивница, может быть вызвана бегом, хлопаньем руками и даже поездкой на транспортном средстве по ухабистой дороге, которая вызывает сильную тряску. Такая вибрация вызывает временную кожную сыпь путем содействия высвобождению воспалительных химических веществ из клеток иммунной системы.Генетическая мутация определяет, кто будет страдать от этой редкой формы аллергии, и у каких людей будет развиваться крапивница в ответ на вибрации. Речь идет о мутации в гене ADGRE2. Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди с генетической мутацией имеют более выраженный клеточный ответ на вибрации. Изучение редких заболеваний, таких как вибрационная крапивница, может дать важную информацию о том, как функционирует иммунная система и как она реагирует на определенные факторы, вызывающие аллергию, симптомы которой могут варьировать от легких до изнурительных, говорят эксперты.