Ученые обнаружили редкий вид аллергии
Генетическая мутация определяет, кто будет страдать от этой редкой формы аллергии, и у каких людей будет развиваться крапивница в ответ на вибрации. Речь идет о мутации в гене ADGRE2. Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди с генетической мутацией имеют более выраженный клеточный ответ на вибрации. Изучение редких заболеваний, таких как вибрационная крапивница, может дать важную информацию о том, как функционирует иммунная система и как она реагирует на определенные факторы, вызывающие аллергию, симптомы которой могут варьировать от легких до изнурительных, говорят эксперты.
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